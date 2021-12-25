Video Yaşam İstanbul'da aranan kişilere operasyon: 64 hükümlü yakalandı | Video
İstanbul'da aranan kişilere operasyon: 64 hükümlü yakalandı | Video

İstanbul'da aranan kişilere operasyon: 64 hükümlü yakalandı | Video

25.12.2021 | 11:28

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İstanbul'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlılara yönelik operasyonda 64 kişi gözaltına alındı. Adam öldürmek, zorla alıkoymak, yaralama, hırsızlık, gasp gibi suçlardan yargılanıp cezaları kesinleşen zanlılar cezaevine gönderildi.

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliğine bağlı ekipler tutuksuz yargılandıktan sonra haklarında kesinleşmiş hapis cezası kesinleşen hükümlülere yönelik operasyon yaptı. Dün yapılan operasyonda daha önceden belirlenen 95 adrese baskın yapıldı. Baskınlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 64 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında adam öldürmek suçundan hakkında 25 yıl hapis cezası verilen Doğan A., kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan 21 yıl 8 ay hapis cezası kesinleşen Yalçın İ., yaralama suçundan 12 yıl 7 ay cezası kesinleşen Sidar Ö. adlı zanlıların bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınanlar arasında haklarında 10 yıl ile 12 yıl arasında hapis cezaları kesinleşen çok sayıda hırsızlık hükümlüsünün de bulunduğu belirtildi.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri yapılmak üzere Polis merkezlerine teslim edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları adliyelerde işlemleri tamamlandıktan sonra cezalarını çekmek üzere cezaevlerine teslim edildi.

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