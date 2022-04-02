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OTOMATİK OYNAT
01:00
Sağlık çalışanı Büşra Durmaz terk edilmiş bebeğin süt annesi oldu 02.04.2022 | 11:10
01:30
İstanbul’da aranan şahıs operasyonu 02.04.2022 | 11:02
02:41
Ramazan ayının ilk gününde İstanbul'da yollar boş kaldı | Video 02.04.2022 | 10:32
01:09
Ormanda kasten yangın çıkaran şahıslar kamerada | Video 02.04.2022 | 10:32
00:43
Üniversite öğrencisinin telefonunu dolandıran şüpheli tutuklandı | Video 02.04.2022 | 10:39
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01:56
İstanbul'da hapis cezası kesinleşenlere polis operasyonu | Video 02.04.2022 | 10:19
02:44
Ramazan davulcuları görev başında 02.04.2022 | 09:04
01:44
Çanakkale’deki orman yangını 18 saat sonra kontrol altına alındı 02.04.2022 | 09:04
02:36
Yasadışı sanal bahis çetesine operasyon: 20 gözaltı | Video 02.04.2022 | 09:36
02:23
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Esenyurt'ta yokuşta kayan kamyonet devrildi; o anlar kamerada | Video 02.04.2022 | 09:25
00:33
Diyarbakır'da özel halk otobüsünün yakıtı bitti, yolcular itti | Video 02.04.2022 | 09:07
05:09
Muş'ta Nisan ayında 10 metreyi bulan karla mücadele kamerada 02.04.2022 | 09:04
05:58
00:43
Şişli'de polisten kaçan şüpheli 3. kattan atladı | Video 01.04.2022 | 22:53
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SON DAKİKA: Çanakkale Kazdağları’nda yangın | Video 01.04.2022 | 21:44
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Otizm Farkındalık Günü'nde fidan diktiler | Video 01.04.2022 | 19:49
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Oğuzhan Koç’tan Demet Özdemir’e: İlk ve en büyük hayranı benim! | Video 01.04.2022 | 18:03
İstanbul genelinde haklarında verilen hapis cezaları kesinleşen firari durumdaki hükümleri yakalamak için operasyon yapıldı. Aranan Şahıslar Büro Amirliğinin yaptığı baskınlarda adam öldürme, gasp, sahtecilik, cinsel saldırı gibi suçlardan aranan 54 kişi gözaltına alındı.