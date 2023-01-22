Video Yaşam İstanbul’da aranması bulunan 175 kişi yakalandı | Video
İstanbul’da aranması bulunan 175 kişi yakalandı | Video

İstanbul’da aranması bulunan 175 kişi yakalandı | Video

22.01.2023 | 11:45

İstanbul genelinde çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası alan ve aranması bulunan şahısların yakalamasına yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda 568 adrese baskın yapıldı. Aralarında "Adam öldürme",  "kasten yaralama", "cinsel saldırı", "kumar oynatmak" gibi suçlardan cezaları kesinleşen 175 zanlı yakalandı.

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde 20 Ocak 2023 tarihinde 256 ekip 532 polisin katılımıyla operasyon düzenlendi. Sabah saat 07.30'da başlayan operasyonda daha önceden belirlenen 568 adrese baskın yapıldı.

Operasyonda, "Adam öldürme", "kasten yaralama", "cinsel saldırı" gibi suçlardan onlarca yıl hapis cezası alan 175 zanlı yakalandı. Yakalananlar arasında "Cinsel saldırı" suçundan 24 yıl hapis cezası kesinleşen Ünal S., "Kumar oynatmak" suçundan 20 yıl 10 ay hapis cezası kesinleşen Cemil Y., "Gasp" suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası kesinleşen Aliye H. bulunuyor. Yakalanan zanlılar cezaları çekmek üzere cezaevlerine teslim edildi.

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