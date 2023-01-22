İstanbul’da aranması bulunan 175 kişi yakalandı | Video

İstanbul genelinde çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası alan ve aranması bulunan şahısların yakalamasına yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda 568 adrese baskın yapıldı. Aralarında "Adam öldürme", "kasten yaralama", "cinsel saldırı", "kumar oynatmak" gibi suçlardan cezaları kesinleşen 175 zanlı yakalandı.