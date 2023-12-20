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İstanbul'da asker kaçaklarına sahte rapor düzenleyen şebekeye operasyon | Video

İstanbul'da asker kaçaklarına sahte rapor düzenleyen şebekeye operasyon | Video

20.12.2023 | 09:49

İstanbul’da asker kaçaklarına sahte rapor düzenleyen şebekeye yönelik operasyonda, aralarında sağlık görevlileri ve çok sayıda örgütlü suçtan kaydı olan asker kaçaklarının da yer aldığı 14 şüpheliden 11’i gözaltına alındı. Şebekenin, askere gitmek istemeyen asker kaçaklarına 45 bin lira karşılığında usulsüz çürük raporu aldırdığı ortaya çıktı.

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Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Askeri Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen bir soruşturma doğrultusunda harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iki ayrı özel hastanede yoğun bakım sorumlusu olan bir kişinin liderliğini yaptığı bir suç şebekesini tespit etti. Savcılıkça yürütülen soruşturma çerçevesinde "Örgütlü Nitelikli Dolandırıcılık", "Resmi Belgede Sahtecilik", "Askerlikten Kurtulmak İçin Hile Yapmak" suçlarına karışan şebekeyi takibe alan mali polis, İstanbul'daki 2 farklı özel hastanede yoğun bakım sorumlusu olarak çalışan şebeke lideri ile birlikte aralarında hemşire, hastane yöneticisi örgüt üyelerinin de yer aldığı kriminal yapı ortaya çıkardı.

ASKER KAÇAKLARINA 45 BİN LİRA KARŞILIĞINDA ÇÜRÜK RAPORU
Suç ağının, askerlik vazifesini yapmak istemeyen asker kaçaklarına 45 bin lira karşılığında usulsüz çürük raporu aldırdığı, asker kaçaklarının sağlık kurulunda çürük olarak değerlendirilmesi için sahte ön muayene belgelerini aralarında menfaat ilişkisi olan sağlık ocaklarından temin ettikleri anlaşıldı. Sağlık ocaklarından randevu alabilmeleri için asker kaçaklarına adres değişikliği yaptırdıkları belirlenen şebekenin toplam 21 suç eyleminin faili oldukları tespit edildi. Şebekenin 7 asker kaçağına bu yöntemlerle çürük raporu ayarladıkları belirlendi.

2 KİŞİYE SAHTE ENGELLİ RAPORU
Şebekenin 2 şüpheliye de sahte engelli sağlık kurulu raporu aldırdıkları tespit edildi. Şebekenin çalışma yöntemlerini ve hiyerarşik yapısını deşifre eden Mali polis, yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda operasyon için düğmeye bastı. Soruşturma kapsamında biri yurtdışında olan, aralarında çok sayıda örgütlü suçtan kaydı bulunan asker kaçaklarının da yer aldığı toplam 14 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon başlattı. İl genelinde çok sayıda adrese peş peşe yapılan eşzamanlı operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bu kişilerin kaldıkları adreslerde yapılan aramalar ise çok sayıda hastane evrakı ile askerlik şubelerinden alınma belge ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, firar durumda olan şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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