Video Yaşam İstanbul'da aynı gece çok sayıda otomobilin hayalet ekranını çalan şüpheliler kamerada | Video
İstanbul'da aynı gece çok sayıda otomobilin hayalet ekranını çalan şüpheliler kamerada | Video

İstanbul'da aynı gece çok sayıda otomobilin hayalet ekranını çalan şüpheliler kamerada | Video

29.05.2023 | 14:38

Bağcılar, Bahçelievler ve Güngören'de bir gecede aynı marka otomobillerin hayalet ekranı çalındı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, otomobil sahipleri polise giderek şikayetçi oldu.

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Olay 27 Mayıs Cumartesi Günü gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir otomobil ile gezen 4 kişi, Bağcılar, Bahçelievler ve Güngören'de 10 otomobilin hayalet ekranını çaldı. Hırsızlar otomobil ile yanaştıkları otomobillerin camlarını kırarak içine girip hayalet ekranları çaldı. Sabah otomobillerinden hayalet ekranın çalındığını görenler, polise giderek şikayetçi oldu. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

"20 BİN LİRAYA SATIYORLAR"
Hırsızlıkların yapıldığı sokakta esnaf olan Halil İbrahim Sarıdoğan, "Cumartesi akşamı 20 metre arayla iki tane aracı patlatıyorlar aynı sokakta. Gelip akşam bakıyorlar, kameranın az olduğu yerde camı patlatıyorlar Hayalet ekranı çalıyorlar. 20 bin liraya satılıyorlar. Araç başına 200 bin lira zarar veriyorlar. Haftada bir Haznedar'da duyuyoruz böyle olayları. Emniyetten yakalanmasını istiyoruz. Bayiiye gidiyoruz 200 bin lira diyorlar, adamlar çalıyor akşam 20 bin liraya satıyorlar. Millet mağdur bu arada 200 bin lira masraf var ne yapacağımızı bilmiyoruz. Özellikle lüks araçlardan çalıyorlar. Komple hayalet ekranı 3-4 dakikada alıyorlar." dedi.

"BUNLARA DADANMIŞLAR"
Mahalle sakini Sezer Alan, " Lüks araçlara yapıyorlar bunu. Bu benim avukatın aracı hayalet ekranı çaldılar. Bunlara dadanmışlar. Çevre ilçelerde Bağcılar, bahçelievler, semt içinde kamera olmadığı yerde çalıyorlar. Yazık günah 20 bin lira için 200 bin lira zarar vermeleri çok ilginç" ifadesini kullandı.

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