Video Yaşam İstanbul’da aynı şantiyeyi yine su bastı, vinç su altında kaldı | Video
İstanbul’da aynı şantiyeyi yine su bastı, vinç su altında kaldı | Video

İstanbul’da aynı şantiyeyi yine su bastı, vinç su altında kaldı | Video

01.09.2022 | 14:09

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul’da aynı şantiyeyi yine su bastı, vinç su altında kaldı | Video 05:12
İstanbul’da aynı şantiyeyi yine su bastı, vinç su altında kaldı | Video 01.09.2022 | 14:09
Beylikdüzü’nde yağmur sonrası yol çöktü, kamyonet içine düştü | Video 03:09
Beylikdüzü’nde yağmur sonrası yol çöktü, kamyonet içine düştü | Video 01.09.2022 | 14:09
Drenaj kanalına giren hırsız mahsur kaldı! Çıkış noktası bulamayınca vatandaştan yardım istedi | Video 02:41
Drenaj kanalına giren hırsız mahsur kaldı! Çıkış noktası bulamayınca vatandaştan yardım istedi | Video 01.09.2022 | 14:09
Bayrampaşa’da eski fırıncılar odası başkanına silahlı saldırı | Video 02:29
Bayrampaşa’da eski fırıncılar odası başkanına silahlı saldırı | Video 01.09.2022 | 14:09
Beylikdüzü Ambarlı Liman Yolu’nu su bastı | Video 03:00
Beylikdüzü Ambarlı Liman Yolu'nu su bastı | Video 01.09.2022 | 13:07
“Finans Hücresi” paralarla çökertildi! Bölücü terör örgütüne aktarılamadan ele geçirildi | Video 00:24
“Finans Hücresi” paralarla çökertildi! Bölücü terör örgütüne aktarılamadan ele geçirildi | Video 01.09.2022 | 12:36
Fatih’te dehşet anları! Taksiciler bir kişiyi öldüresiye dövdü | Video 03:09
Fatih’te dehşet anları! Taksiciler bir kişiyi öldüresiye dövdü | Video 01.09.2022 | 11:43
Patronunun telefonunu çaldı, banka hesabına girip 214 bin lira dolandırdı | Video 02:02
Patronunun telefonunu çaldı, banka hesabına girip 214 bin lira dolandırdı | Video 01.09.2022 | 11:14
Bursa Mudanya’da sel sonrası inanılmaz görüntüler! Deniz ve şehir birbirine karıştı | Video 01:51
Bursa Mudanya'da sel sonrası inanılmaz görüntüler! Deniz ve şehir birbirine karıştı | Video 01.09.2022 | 11:13
Muavine kaçan Ayşe Bağcı neler yaşadı? Müge Anlı canlı yayında anlattıkları şoke etti | Video 04:35
Muavine kaçan Ayşe Bağcı neler yaşadı? Müge Anlı canlı yayında anlattıkları şoke etti | Video 01.09.2022 | 11:12
Müşterilerin korkulu rüyası marketçi! Gelen vatandaşlara bıçak ve yumrukla saldırıyor | Video 01:49
Müşterilerin korkulu rüyası marketçi! Gelen vatandaşlara bıçak ve yumrukla saldırıyor | Video 01.09.2022 | 10:30
Buzulların eridiğine dikkat çekmek için Ağrı Dağı’nın zirvesine tırmandılar | Video 03:29
Buzulların eridiğine dikkat çekmek için Ağrı Dağı’nın zirvesine tırmandılar | Video 01.09.2022 | 10:18
Ardahan’da yürekleri ısıtan görüntü: Sıcaktan bunalan köpeğe elleri ile su içirdi | Video 00:28
Ardahan'da yürekleri ısıtan görüntü: Sıcaktan bunalan köpeğe elleri ile su içirdi | Video 01.09.2022 | 10:18
Hayatını kurtaran sokak köpeğiyle arkadaş oldu | Video 06:25
Hayatını kurtaran sokak köpeğiyle arkadaş oldu | Video 01.09.2022 | 10:02
Çaldıkları akülerle yakalandılar | Video 00:29
Çaldıkları akülerle yakalandılar | Video 01.09.2022 | 09:44
Bursa’da otobüs terminalinin çatısının fırtına sebebiyle çökme anı kamerada | Video 02:15
Bursa’da otobüs terminalinin çatısının fırtına sebebiyle çökme anı kamerada | Video 01.09.2022 | 08:47
Genç kadın evinin bahçesinde kafasına taşla vurularak öldürüldü | Video 01:39
Genç kadın evinin bahçesinde kafasına taşla vurularak öldürüldü | Video 01.09.2022 | 08:47
Meksika’da heyelan | Video 00:25
Meksika’da heyelan | Video 01.09.2022 | 00:58
Kim Milyoner Olmak İster’e katılan yarışmacı esprisiyle ünlü sunucuyu güldürdü! Kim Milyoner Olmak İster’de renkli anlar! | Video 02:31
Kim Milyoner Olmak İster’e katılan yarışmacı esprisiyle ünlü sunucuyu güldürdü! Kim Milyoner Olmak İster’de renkli anlar! | Video 31.08.2022 | 23:53
Esra Erol 18 yıl sonra hasreti sona erdirdi! Kavuşma sonrası herkes stüdyoda gözyaşlarına boğuldu! | Video 12:24
Esra Erol 18 yıl sonra hasreti sona erdirdi! Kavuşma sonrası herkes stüdyoda gözyaşlarına boğuldu! | Video 31.08.2022 | 18:47

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sonrası birçok ev ve iş yerlerini su basarken Bağcılar’da bulunan bir şantiyeyi yine su bastı. Daha önce 11 hafriyat kamyonun ve 4 iş makinasının su altına gömüldüğü şantiyede bu kez 1 vinç su altında kaldı. Sel suları altında kalan şantiye havadan görüntülendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İstanbul'da aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ilçede trafik durma noktasına gelirken Bağcılar'da sağanak yağıştan etkilendi. Yollar göle dönerken yağıştan en çok etkilenen yine aynı şantiye oldu. Temmuz ayında yağış nedeniyle 11 hafriyat kamyonunu ve 4 iş makinesinin sel sularında kaldığı şantiye yine sel sularına gömüldü. Sular altına kalan vinç ve şantiye sahası havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde zararın büyüklüğü gözler önüne serildi. O anlarda çalışan işçiler kendilerini zor kurtarırken 1 vinç sular altında kaldı. Olayda ölen veya yaralanan olmazken inşaat kullanılan birçok malzeme ve 1 vinçte maddi maddi zarar meydana geldi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA