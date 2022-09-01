İstanbul’da aynı şantiyeyi yine su bastı, vinç su altında kaldı | Video

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İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sonrası birçok ev ve iş yerlerini su basarken Bağcılar’da bulunan bir şantiyeyi yine su bastı. Daha önce 11 hafriyat kamyonun ve 4 iş makinasının su altına gömüldüğü şantiyede bu kez 1 vinç su altında kaldı. Sel suları altında kalan şantiye havadan görüntülendi.