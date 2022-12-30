İstanbul’da “Bahis” operasyonu: 40 gözaltı | Video

İstanbul’da “Yasa Dışı Bahis” sitelerinin reklamlarını yapan ve “Yasa Dışı Bahis” sitelerinin para transferlerine aracılık eden 40 kişi yakalandı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; farklı sosyal medya platformlarında "Yasa Dışı Bahis" sitelerinin reklamlarını yapan ve "Yasa Dışı Bahis" sitelerinin para transferlerine aracılık eden kişileri tespit etti. Söz konusu kişilerin banka hesapları açarak aldıkları komisyonlar karşılığında yasa dışı bahise aracılık ve yardım ettikleri tespit edildi. 50 kişinin yakalanması için çok sayıda adrese baskın yapıldı ve 40 kişi yakalanarak gözaltına alındı.