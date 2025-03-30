İstanbul'da bayram tatilinde trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı | Video
İstanbul'da bayram tatili nedeniyle otoyollarda uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik yoğunluğunun yüzde 80'e ulaştığı mega kentte durma noktasına gelen yollar havadan görüntülendi.
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