Video Yaşam İstanbul’da bazı bölgelerde kar yağışı başladı | Video
İstanbul’da bazı bölgelerde kar yağışı başladı | Video

İstanbul’da bazı bölgelerde kar yağışı başladı | Video

13.01.2022 | 00:46

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İstanbul’da kar yağışı zaman zaman bazı bölgelerde etkili olmaya başladı.

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