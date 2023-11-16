Video Yaşam İstanbul’da beklenen sağanak başladı | Video
İstanbul’da beklenen sağanak başladı | Video

İstanbul’da beklenen sağanak başladı | Video

16.11.2023 | 08:34

Meteoroloji ve Valiliğin uyarılarının ardından İstanbul'da sağanak yağış gece saatlerinde başladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur etkisini arttırarak devam ediyor. Akşam saatlerinde çiseleyen yağmur yağışı gece yarısından itibaren yerini sağanak yağışa bıraktı. Sağanak yağış Üsküdar'da görüntülendi.
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