İstanbul’da beyzbol sopalı park kavgası kamerada | Video 01.04.2023 | 09:58 Kağıthane’de iki sürücü arasında başlayan park tartışmasına tarafların yakınları dahil olunca kavga çıktı. Beyzbol sopalarının kullandığı kavgayı çevredeki vatandaşların güçlükle ayırırken, yaşanan o anlar kameralara yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Kağıthane Şirintepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre iki sürücü arasında park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine tarafların yakınları da olaya dahil oldu. Beyzbol sopalarının çekildiği kavgada taraflar birbirlerine saldırırken, çevredeki vatandaşlar grubun arasına girdi. Dakikalar süren kavgayı vatandaşlar güçlükle ayırırken, yaşananlar ise kameralara yansıdı. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.