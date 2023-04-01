İstanbul’da beyzbol sopalı park kavgası kamerada | Video
Kağıthane’de iki sürücü arasında başlayan park tartışmasına tarafların yakınları dahil olunca kavga çıktı. Beyzbol sopalarının kullandığı kavgayı çevredeki vatandaşların güçlükle ayırırken, yaşanan o anlar kameralara yansıdı.
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