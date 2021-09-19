İstanbul’da bıçaklı gasp dehşeti kamerada: Yumruk atıp yere düşürdüler, 10 bin dolar gasp ettiler | Video

Kağıthane’de motosikletle bankaya doğru yola çıkan Türkmenistan uyruklu kurye, gaspçı dehşeti yaşadı. Zanlılar önce yumruk atarak kuryeyi motosikletten düşürdü, ardından bıçakla gasp etti. Dehşet anları kameralara yansırken, Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanan gaspçılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 08.30 sıralarında Kağıthane Harmantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Türkmenistan uyruklu 24 yaşındaki Jumanur A., içerisinde 8 bin 62 dolar ve 19 bin 310 lira olan çantasıyla bankaya gitmek üzere motosikletiyle yola çıktı. Sokaktan yavaş ve dikkatli bir şekilde ilerleyen Jumanur A., bir anda karşısından gelen şahısların yumruk darbeleriyle yere düştü. Jumanur A. Neye uğradığını şaşırırken, gaspçılardan bir tanesi çantayı alarak kaçmak istedi. Jumanur A., bunun üzerine gaspçının peşinden koşarak çantayı kurtarmaya çalıştı. Gaspçı çantayı yere düşürerek kaçmaya devam etti.

BİRİNDEN KURTARDI, ARKADAN GELEN ÇANTAYI ALIP KAÇTI

Gaspçıların arasında kalan Jumanur A., çantayı bir gaspçının elinden kurtarırken, arkadan gelen ise para dolu çantayı alarak beraberindeki arkadaşının motosikletine binip kaçtı. Yaşanan olay sonrasında Jumanur A., durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olaydan sonra kaçmaya çalışan İbrahim Ö.'yü (23) olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Polis ekipleri ardından güvenlik kameralarını inceleyerek, diğer gaspçıların kimliklerini belirlemeye başladı.

KAĞITHANE POLİSİ GASPÇILARI KISKIVRAK YAKALADI

Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalar neticesinde Cesim Berk Ö., (23) ve Mesut A. (27) olduğunu belirledikleri gaspçıları, kısa sürede kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette ifadeleri alınan gaspçılar suçlarını itiraf ettikten sonra sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Türkmenistan uyruklu şahsın motosikletten düşürülüp gasp edildiği o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

MOTOSİKLETTEN DÜŞÜRÜP GASP ETTİKLERİ ANLAR KAMERADA

Görüntülerde, Türkmenistan uyruklu şahsın motosikletle gittiği sırada yumrukla yere düşürüldüğü, daha sonra çantanın alınmaya çalışıldığı ve Türkmenistan uyruklu şahsın gaspçıları kovaladığı, sonrasında ise arkadan gelen şahsın çantayı alarak kaçtığı görülüyor.