Video Yaşam İstanbul'da binanın kömürlüğü kavga sonrası ateşe verildi, panik yapan 1 kişi üçüncü kattan atladı
İstanbul'da binanın kömürlüğü kavga sonrası ateşe verildi, panik yapan 1 kişi üçüncü kattan atladı

İstanbul'da binanın kömürlüğü kavga sonrası ateşe verildi, panik yapan 1 kişi üçüncü kattan atladı

14.01.2022 | 08:35

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Fatih'te 5 katlı bir binanın kömürlüğünde yabancı uyruklu iki grup arasında kavga çıktı. Kavga sırasında taraflardan biri kullanılmayan eşyaları ateşe verirken, kömürlükte yangın çıktı. 3 kişinin dumandan etkilendiği yangın sırasında binada oturan yabancı uyruklu bir kişi de panik yaparak üçüncü kattan atladı. Ağır yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, polis kaçan grupları yakalamak için çalışma başlattı.

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Fatih Molla Gürani Mahallesi Kazgani Sadi Cami Sokak'taki 5 katlı bir binanın kömürlüğünde yabancı uyruklu iki grup arasında saat 23.30 sıralarında tartışma çıktı. Tartışma sırasında taraflardan biri kömürlükteki kullanılmayan eşyaları ateşe verdi. Yangın çıkaran kişi ya da kişiler olay yerinden kaçarken binayı duman kapladı. Yükselen dumanları gören bina sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle binada bulunan ve dumandan etkilenen yabancı uyruklu 3 kişi, itfaiye ekipleri ile çevredekiler tarafından binadan çıkarıldı. Bu sırada yabancı uyruklu bir bina sakini de yangın nedeniyle panik yaparak üçüncü kattan atladı. Beton zemine düşen şahıs ağır yaralandı. Yaralı, sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının bir arkadaşı ise bu sırada gözyaşlarına boğuldu. Hastaneye kaldırılan kişinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla söndürüldü.


Serhat Bulut olayla ilgili, "Binanın kömürlüğünde yabancı uyruklular kendi aralarında kavga etmişler. Kavga sonucunda birisi kömürlüğü ateşe verdi. Binanın içini komple duman kapladı. Biz de hemen komşularımızı dışarı çıkardık. Yan otoparktan bir ses geldi hemen koştuk. Binanın dördüncü katında havalandırma vardı. Yangının verdiği panik ile yabancı uyruklu bir vatandaş kendini aşağı attı. Ayaklarında ve belinde kırıklar olduğunu söyledi ekipler, götürdüler" dedi.


Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kavgaya karışan ve binayı ateşe veren kişileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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