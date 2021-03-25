Video Yaşam İstanbul’da binaya “örümcek adam” gibi tırmanan hırsız vatandaşı hayrete düşürdü | Video

İstanbul’da binaya “örümcek adam” gibi tırmanan hırsız vatandaşı hayrete düşürdü | Video

İstanbul’da binaya “örümcek adam” gibi tırmanan hırsız vatandaşı hayrete düşürdü | Video
25.03.2021 | 10:50

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Beyoğlu’nda bir hırsız güpegündüz sokaktaki vatandaşların gözü önünde bir binaya adeta “örümcek adam” gibi tırmandı. Camlarını kırarak girdiği 2 daireden dizüstü bilgisayar çalan hırsız, karşı binadaki dairelerinde musluk, batarya, kapı kolu, pencere ve banyo bataryalarını parke taşıyla yerinden sökerek çaldı. Hırsızın tırmanma anları kameralara yansırken, emniyete ifade vermeyerek şikayette bulunmayan Mustafa Atak, “Resmen örümcek adam gibi saniyeler içerisinde çıkıyor. Hayret ettim, biz denesek çıkamayız” dedi.

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Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 15.00 sıralarında Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde işlek bir sokakta vatandaşlar yürüdüğü esnada kimliği belirsiz bir şahıs, yerden eline park taşı alarak bir binaya girdi. Binada boş olan 3 daireye giren şahıs, taşla yerinden söktüğü musluk, batarya, kapı kolu, pencere ve banyo bataryalarını çaldı. Çaldıklarını montunun cebine koyan şahıs ardından binadan çıktı. Çaldıklarıyla yetinmeyen şahıs ardından karşı binayı gözüne kestirdi. Hırsız vatandaşlar sokakta yürüdüğü esnada güpegündüz adeta "örümcek adam" gibi binaya tırmanmaya başladı.

ÖRÜMCEK ADAM GİBİ BİNAYA TIRMANDI
Dakikalar içerisinde tırmandığı daireye camını kırarak giren şahıs, 2 evden dizüstü bilgisayarı çaldıktan sonra kayıplara karıştı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kırmızı montlu şahıs sokakta yürüdüğü esnada eğilerek yerden parke taşı alıyor. Şahıs ardından binaya giriyor. Bir süre sonra binadan çıkan şahıs karşı binaya yöneliyor. Pencerelerdeki ferforjeleri kullanan şahıs ardından binaya tırmanıyor. Kısa bir süre sonra daireye giren şahıs gözden kayboluyor.

"HAYRET ETTİM, BİZ DENESEK ÇIKAMAYIZ"
Olayla ilgili konuşan Mustafa Atak, "Olay biz burada yokken olmuş. Daha sonra binanın camının açık olduğunu fark ettik ve baktık. Binadaki dairelerin musluklarını, bataryalarını, banyo pencerelerini ve kapı kollarını söküp çalmışlar. Daha sonra binadan çıkıyor ve karşı binaya tırmanıyor. 1. katın camını kırıyor ve arka tarafa iniyor. Oradan da bir başka binanın çatısından diğer bir daireye giriyor. 2 kattan dizüstü bilgisayar ve para ne bulursa çalıyor. Resmen örümcek adam gibi saniyeler içerisinde çıkıyor. Hayret ettim, biz denesek çıkamayız. O kadar insanın içerisinde rahatça çıkabiliyor. Hiç kimse bir şey demiyor. Bana zararı sıfırdan taksam 3-4 bin lira civarındadır. 3 binaya girmiş" dedi.

EMNİYETE ŞİKAYETTE BULUNMADI
Olayın ardından yaşadığı binaya geri dönen Mustafa Atak (37), 2 dairenin camının kırılarak dizüstü bilgisayarların çalındığını fark etti. Bunun üzerine karşı binaya giren Atak, boş olan dairelerdeki musluklar ile bataryalarında çalındığını ve hırsızın parke taşının da banyoya bıraktığını gördü. Olayın ardından Atak, polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki kamera görüntülerini inceledi. Mağdur Mustafa Atak'ın olayla ilgili emniyete ifade vermeyerek şikayette bulunmadı.

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