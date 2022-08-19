İstanbul’da bir bina kene istilasına uğradı | Video

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Arnavutköy’de bir bina kene istilasına uğradı. Binanın dış duvarlarında görülmeye başlanan keneler daire içlerine kadar girdi. Yüzlerce kenenin sardığı bina da yaşayan kişiler ise endişelenerek kendisini dışarıya attı.
Yine apartmanda yaşayan ve keneleri fark eden Semra Pişket , "Sabah biz keneleri fark ettik burada hayvanlar var onlardan kaynaklımı bilmiyorum artık içeriye kadar girmişler zaten, çocuklarımız da dışarıya çıkıyorlar tedirgin olduk" Şeklinde konuştu.