Video Yaşam İstanbul’da bir eve silahlı saldırı kamerada! "Harun çık dışarıya" diyerek ateş etti | Video
İstanbul’da bir eve silahlı saldırı kamerada!

İstanbul’da bir eve silahlı saldırı kamerada! "Harun çık dışarıya" diyerek ateş etti | Video

23.05.2022 | 10:13

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Şişli’de hasta yakını sağlık çalışanına saldırı | Video 01:38
Şişli'de hasta yakını sağlık çalışanına saldırı | Video 23.05.2022 | 11:27
Poşet poşet sikkeyle yakalandılar! Tamamı bronz ve gümüş | Video 02:10
Poşet poşet sikkeyle yakalandılar! Tamamı bronz ve gümüş | Video 23.05.2022 | 11:27
Son Dakika: Beyazıt’ta silahlı kavga; Sivil polis yaralandı! | Video 00:55
Son Dakika: Beyazıt'ta silahlı kavga; Sivil polis yaralandı! | Video 23.05.2022 | 11:24
Son Dakika: Şampiyon motosikletçi Mustafa Adım’ın öldürüldüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı | Video 00:29
Son Dakika: Şampiyon motosikletçi Mustafa Adım'ın öldürüldüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı | Video 23.05.2022 | 11:01
Maymun çiçeği Türkiye’ye gelir mi? Çiçek aşısı Maymun Çiçeği’nden korur mu? | Video 05:50
Maymun çiçeği Türkiye'ye gelir mi? Çiçek aşısı Maymun Çiçeği'nden korur mu? | Video 23.05.2022 | 10:36
Yırtıcı kuş, iş yerine yuva yaptı! Her gün yılan ve fare taşıyor | Video 08:57
Yırtıcı kuş, iş yerine yuva yaptı! Her gün yılan ve fare taşıyor | Video 23.05.2022 | 10:13
Uyuşturucu deposuna baskın: 248 kilogram Hint keneviri ele geçirildi | Video 01:10
Uyuşturucu deposuna baskın: 248 kilogram Hint keneviri ele geçirildi | Video 23.05.2022 | 10:16
İstanbul’da bir eve silahlı saldırı kamerada! Harun çık dışarıya diyerek ateş etti | Video 05:01
İstanbul’da bir eve silahlı saldırı kamerada! "Harun çık dışarıya" diyerek ateş etti | Video 23.05.2022 | 10:13
Bakan Soylu “İstanbul Emniyetimize tebrikler” notuyla açıklamıştı! İşte ele geçirilen o zehirler | Video 01:10
Bakan Soylu “İstanbul Emniyetimize tebrikler” notuyla açıklamıştı! İşte ele geçirilen o zehirler | Video 23.05.2022 | 10:12
Japon arkeolog keşfetti! Kırıkkale’de toprak altından Saray çıktı | Video 07:17
Japon arkeolog keşfetti! Kırıkkale'de toprak altından "Saray" çıktı | Video 23.05.2022 | 09:52
Munzur Dağları’nda yaban keçileri böyle görüntülendi | Video 02:19
Munzur Dağları'nda yaban keçileri böyle görüntülendi | Video 23.05.2022 | 09:52
Kazdağları’nda adeta polen fırtınası yaşandı | Video 01:40
Kazdağları’nda adeta polen fırtınası yaşandı | Video 23.05.2022 | 09:52
Iğdır Ovasından görüntülenen Ağrı Dağı göz kamaştırıyor | Video 01:37
Iğdır Ovasından görüntülenen Ağrı Dağı göz kamaştırıyor | Video 23.05.2022 | 09:52
Van’da 8 organizatör tutuklandı | Video 00:13
Van’da 8 organizatör tutuklandı | Video 23.05.2022 | 09:34
İstanbul’da düzensiz sığınmacılara soluk aldırılmıyor: 199 kaçak göçmen daha yakalandı | Video 01:24
İstanbul’da düzensiz sığınmacılara soluk aldırılmıyor: 199 kaçak göçmen daha yakalandı | Video 23.05.2022 | 08:55
Ankara’da ahşap evde çıkan yangın, söndürüldü | Video 00:30
Ankara'da ahşap evde çıkan yangın, söndürüldü | Video 23.05.2022 | 09:05
Kontrolden çıkan araç halı sahaya uçtu, faciadan dönüldü | Video 04:28
Kontrolden çıkan araç halı sahaya uçtu, faciadan dönüldü | Video 23.05.2022 | 08:54
Türkiye’nin ilk Peynir Müzesi Kars’ta | Video 05:46
Türkiye’nin ilk Peynir Müzesi Kars’ta | Video 23.05.2022 | 08:36
E-5’teki düğün konvoyunda havaya ateş açan magandalar kamerada | Video 00:46
E-5’teki düğün konvoyunda havaya ateş açan magandalar kamerada | Video 23.05.2022 | 08:42
TEM’de bir minibüs ve iki yolcu otobüsü zincirleme kazaya karıştı: 4 yaralı | Video 02:52
TEM’de bir minibüs ve iki yolcu otobüsü zincirleme kazaya karıştı: 4 yaralı | Video 23.05.2022 | 08:35

Kağıthane’de bir adamın evine, arkadaşlarıyla oturduğu esnada silahlı saldırgan tarafından “Harun dışarıya çık” diyerek dışarıdan ateş açıldı. Saldırı anı kameralara yansırken, kurşunun mutfağa isabet etmesi sonucu adam yara almadan kurtuldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, önceki hafta Cumartesi günü saat 00.30 sıralarında Kağıthane Çeliktepe'de meydana geldi. İddiaya göre 40 yaşındaki Harun Kutay, evinde arkadaşlarıyla oturduğu esnada komşusu tarafından dışarıya çağırıldı. Salonun camından dışarıya bakan Kutay'a kimliği belirsiz bir şahıs, "Harun dışarıya gel" diye bağırdı. Kutay'ın kapıyı açamadığı için dışarıya çıkamaması sonrası şahıslardan biri silahını çekerek ateş açtı.

"HARUN DIŞARIYA ÇIK" DİYEREK ATEŞ AÇTI
Kurşunun mutfak kapısına isabet etmesi sonucu Kutay yara almadan kurtulurken, evdekiler de büyük panik yaşadı. Olayın ardından Kutay'ın ihbarı üzerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, görgü şahitlerinin ifadesine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Polisin saldırganı yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

"KURŞUN KAPIYA DENK GELDİ"
Olayı anlatan Harun Kutay, "Olay günü 2 misafirimle evin salon kısmında oturuyorduk. Benim Erdal isimli bir komşum var, beni dışarı çağırdı. Ben de mutfaktaki kapıdan yukarı doğru baktım. Bakınca tekrar beni ısrarla yukarı çağırdı. Ben de evde misafirlerim olduğunu, gelemeyeceğimi söyledim. Misafirlerim var çıkamam demem üzerine arkadan gelen başka bir şahıs bana ateş etti. Bir el ateş etti ve ben de geri çekildim, kurşun kapıya denk geldi. Daha sonra polisi aradım ve onlar gelene kadar da yukarı çıkmadım" dedi.
"Sorun yaşayan çalışanların gidip şikayetçi olsun"
"Bunu kimin yaptırmış olacağına dair şüphem var" diyen Kutay, "Ben 6 ay boyunca bu şüphelendiğim kişinin iş yerinde çalıştım. 6 ay sonunda ben bu işyerinde bir müdürle tartıştım ve bu tartışmadan ötürü bu adam bana bir husumet besledi. Yani ortada bir namus davası ya da başka bir şey yok ama bu adam iş yerinden sorunlu ayrılan kişileri tehdit ediyor, hatta kişilerin hayatıyla oynuyor, benim hayatımla oynadığı gibi. Benim motosikletim çalındı, ben bu konuda da bu kişiden şüpheleniyorum, bu kişinin çaldırdığını düşünüyorum. Bahsettiğim kişi iş yerinden problemli ayrılan kişilerin ailesine varana kadar, maddi imkanları ve sosyal çevresini kullanarak bir şekilde zarar veriyor. Ben buradan kamuoyuna ve korkup şikayet etmeyen personele sesleniyorum, hiçbir şekilde korkmayın, şikayet edin. Benim gibi sorun yaşayan çalışanların gidip şikayetçi olmasını rica ediyorum çünkü bu kişi insanların hayatıyla oynuyor" ifadelerini kullandı.
"Beni sürekli takip ediyorlar, psikolojimi alt üst ettiler"
Kutay, "Bahsettiğim kişi bir motokurye firmasının sahibi. Benim asıl işim muhasebeciliktir. Ekstra bir gelir olsun diye bu işyerine girdim fakat keşke girmeseydim. Benim hayatımla oynadı ve oynamaya devam ediyor, daha fazla ileriye gitmesine müsaade etmeyeceğim için medyaya yansımasını istedim. Lütfen, Allah rızası için bu adama bir dur deyin. Beni sürekli takip ediyorlar. Benim psikolojimi alt üst ettiler. Ben bunları yaşıyorum ve çevrem, ailem de buna şahit" diye konuştu. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA