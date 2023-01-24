Video Yaşam İstanbul’da bir garip silahlı saldırı: Oyun oynarken adam vurdu | Video
İstanbul’da bir garip silahlı saldırı: Oyun oynarken adam vurdu | Video

İstanbul’da bir garip silahlı saldırı: Oyun oynarken adam vurdu | Video

24.01.2023 | 10:07

Şişli’de kafeteryada oyun oynayan 4 şahıstan biri, içeriye giren genci silahla bacağından vurdu. Yaralı genç ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri saldırganın kimliğini kaçarken düşürdüğü cep telefonundan tespit etti. Şahısların oynamak için kullandığı okey taşından da parmak izi alındığı öğrenildi.

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Olay, geçtiğimiz Salı günü saat 13.00 sıralarında Şişli Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, öğle saatlerinde 4 arkadaş cadde üzerindeki kafeteryaya gelerek masaya oturdu. Şahıslar ardından oyun oynamaya başladı. Bir süre sonra içeriye giren Murat Bilen, şahıslara doğru yaklaştı. O esnada şahıslardan biri silahını çıkartarak Bilen'e ateş açtı. Saldırı sonucu Bilen, sağ bacağından yaralanarak yere yığılırken, saldırganlar ise koşarak kaçtı.

OYUN OYNARKEN GELEN GENCİ VURDU
Saldırının ardından ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ameliyata alınan gencin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Öte yandan polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

SALDIRGANI KAÇARKEN CEP TELEFONUNU DÜŞÜRDÜ
Kafeteryada güvenlik kamerası olmaması nedeniyle çevredeki kamera görüntüleri incelemeye alan ve görgü şahitlerinin ifadelerine başvuran polis ekipleri, şahıslardan birinin kaçarken cep telefonunu düşürdüğünü fark etti. Telefonu incelemeye alan polis, saldırganın kimliğini bu şekilde tespit etti. Ayrıca olay yeri inceleme ekipleri de, okey oyunu oynayan şahısların kullandığı taşlardan da parmak izi aldığı öğrenildi.
Polis ekiplerinin saldırganı yakalama çalışmaları sürüyor.

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