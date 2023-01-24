İstanbul’da bir garip silahlı saldırı: Oyun oynarken adam vurdu | Video 24.01.2023 | 10:07 Şişli’de kafeteryada oyun oynayan 4 şahıstan biri, içeriye giren genci silahla bacağından vurdu. Yaralı genç ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri saldırganın kimliğini kaçarken düşürdüğü cep telefonundan tespit etti. Şahısların oynamak için kullandığı okey taşından da parmak izi alındığı öğrenildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, geçtiğimiz Salı günü saat 13.00 sıralarında Şişli Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, öğle saatlerinde 4 arkadaş cadde üzerindeki kafeteryaya gelerek masaya oturdu. Şahıslar ardından oyun oynamaya başladı. Bir süre sonra içeriye giren Murat Bilen, şahıslara doğru yaklaştı. O esnada şahıslardan biri silahını çıkartarak Bilen'e ateş açtı. Saldırı sonucu Bilen, sağ bacağından yaralanarak yere yığılırken, saldırganlar ise koşarak kaçtı.Saldırının ardından ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ameliyata alınan gencin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Öte yandan polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.Kafeteryada güvenlik kamerası olmaması nedeniyle çevredeki kamera görüntüleri incelemeye alan ve görgü şahitlerinin ifadelerine başvuran polis ekipleri, şahıslardan birinin kaçarken cep telefonunu düşürdüğünü fark etti. Telefonu incelemeye alan polis, saldırganın kimliğini bu şekilde tespit etti. Ayrıca olay yeri inceleme ekipleri de, okey oyunu oynayan şahısların kullandığı taşlardan da parmak izi aldığı öğrenildi.Polis ekiplerinin saldırganı yakalama çalışmaları sürüyor.