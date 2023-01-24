İstanbul’da bir garip silahlı saldırı: Oyun oynarken adam vurdu | Video
Şişli’de kafeteryada oyun oynayan 4 şahıstan biri, içeriye giren genci silahla bacağından vurdu. Yaralı genç ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri saldırganın kimliğini kaçarken düşürdüğü cep telefonundan tespit etti. Şahısların oynamak için kullandığı okey taşından da parmak izi alındığı öğrenildi.
OYUN OYNARKEN GELEN GENCİ VURDU
Saldırının ardından ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ameliyata alınan gencin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Öte yandan polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
SALDIRGANI KAÇARKEN CEP TELEFONUNU DÜŞÜRDÜ
Kafeteryada güvenlik kamerası olmaması nedeniyle çevredeki kamera görüntüleri incelemeye alan ve görgü şahitlerinin ifadelerine başvuran polis ekipleri, şahıslardan birinin kaçarken cep telefonunu düşürdüğünü fark etti. Telefonu incelemeye alan polis, saldırganın kimliğini bu şekilde tespit etti. Ayrıca olay yeri inceleme ekipleri de, okey oyunu oynayan şahısların kullandığı taşlardan da parmak izi aldığı öğrenildi.
Polis ekiplerinin saldırganı yakalama çalışmaları sürüyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:12
İstanbul’da bir garip silahlı saldırı: Oyun oynarken adam vurdu | Video 24.01.2023 | 10:07
02:17
Fidye için 8 yaşındaki çocuğu kaçırıp, ellerini kollarını bağladı | Video 24.01.2023 | 10:03
02:27
Samsun 'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı | Video 24.01.2023 | 09:24
02:03
İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu | Video 24.01.2023 | 09:24
02:30
01:06
07:21
Beyoğlu'ndaki kilisede yangın çıktı: 2 yaralı | Video 23.01.2023 | 22:53
01:31
Sevimli karakulak ve yavruları fotokapana takıldı | Video 23.01.2023 | 18:11
03:51
00:51
00:35
Kontrolden çıkan araç bahçe duvarını yıktı: 4 yaralı! | Video 23.01.2023 | 16:51
02:38
Köpekten kaçarken çarptığı cam kapıyı parçaladı | Video 23.01.2023 | 16:22
07:00
Sis bulutu eşsiz görüntüler ortaya çıkardı | Video 23.01.2023 | 16:15
03:08
'Sıra beklemem' dedi, eczaneyi böyle dağıttı | Video 23.01.2023 | 16:04
01:35
03:41
01:18
Yozgat merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 39 gözaltı | Video 23.01.2023 | 14:49
01:45
Fenalaşan sürücü ağaca çarptı! O anlar kamerada | Video 23.01.2023 | 14:48
05:58
Gazeteci Orhan Erinç hayatını kaybetti | Video 23.01.2023 | 13:10
01:13
Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 48 gözaltı | Video 23.01.2023 | 12:57