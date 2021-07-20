İstanbul'da 'Bu alanda kesim yasak' afişinin altında kaçak kurban kesimi kamerada
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:46
01:33
Çikolatalı camide Kurban Bayramı bir başka kutlanıyor | Video 20.07.2021 | 12:10
01:18
Kurbanlık dana kaçtı, onlar kovaladı | Video 20.07.2021 | 11:54
01:46
Antalya'da feci kaza: Baba öldü, anne ve 2 çocuğu yaralandı | Video 20.07.2021 | 10:50
05:07
Müzisyen Yeliz Aykaç son yolculuğuna uğurlandı | Video 20.07.2021 | 10:23
03:05
Salda Gölü'nde bayram tatili yoğunluğu | Video 20.07.2021 | 10:16
00:40
Manda sürüsüne ayı saldırdı | Video 20.07.2021 | 10:17
02:12
Bahçelievler'de hırsızlık şüphelisine öldüresiye dayak kamerada | Video 20.07.2021 | 10:05
00:28
Lüks otomobilin gösterge panelinin çalındığı hırsızlık kamerada | Video 20.07.2021 | 09:35
03:12
Sahibinin elinden kurtulan dana markete böyle daldı | Video 20.07.2021 | 09:23
01:42
Bir bayram klasiği olarak "acemi kasaplar" | Video 20.07.2021 | 09:25
07:02
Sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa, kafeteryaya girdi | Video 20.07.2021 | 09:05
02:31
Mutlu kent Sinop’un nüfusu 4’e katlandı | Video 20.07.2021 | 08:39
01:26
01:19
01:04
01:35
Taksim’de taciz iddiası | Video 19.07.2021 | 18:11
06:35
03:10
06:14
2 yaşındaki kayıp Ecrin’in annesinden yürek dağlayan feryat | Video 19.07.2021 | 16:50
İstanbul'da tüm uyarı ve ikazlara rağmen kurbanlar yine boş arsa ya da yol kenarlarında kesildi. Belediyenin astığı "Bu alanın tamamında kurban kesmek yasaktır" afişinin altında kurban kesenler ilginç görüntüler oluşturdu.
İstanbul'da tüm uyarı ve ikazlara rağmen bu yıl da bir çok ilçede kaçak kesim yapıldığı görüldü. Vatandaşlar kurban kesim merkezlerinde oluşan yoğunluktan kurtulmak için kurbanlıklarını yol kenarlarında boş arsalarda kesti. Sultangazi'de bazıları belediyelerin astığı "Bu alanda kurban kesmek yasaktır" afişlerinin altında kaçak kesim yapınca ilginç görüntüler oluştu. Kaçak kesim yapılan alanlar havadan görüntülendi.