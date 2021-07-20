İstanbul'da 'Bu alanda kesim yasak' afişinin altında kaçak kurban kesimi kamerada

İstanbul'da tüm uyarı ve ikazlara rağmen kurbanlar yine boş arsa ya da yol kenarlarında kesildi. Belediyenin astığı "Bu alanın tamamında kurban kesmek yasaktır" afişinin altında kurban kesenler ilginç görüntüler oluşturdu.

İstanbul'da tüm uyarı ve ikazlara rağmen bu yıl da bir çok ilçede kaçak kesim yapıldığı görüldü. Vatandaşlar kurban kesim merkezlerinde oluşan yoğunluktan kurtulmak için kurbanlıklarını yol kenarlarında boş arsalarda kesti. Sultangazi'de bazıları belediyelerin astığı "Bu alanda kurban kesmek yasaktır" afişlerinin altında kaçak kesim yapınca ilginç görüntüler oluştu. Kaçak kesim yapılan alanlar havadan görüntülendi.