İstanbul’da büfeye 'abone' olan hırsızlar esnafı isyan ettirdi | Video
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İstanbul Şişli’de büfesine daha önceden birkaç kez hırsızlık yaşanması nedeniyle güvenlik kamerası taktıran esnaf İlhan Ercan, hırsızlık olaylarının daha da artması nedeniyle isyan etti. Hırsızların adeta “abone” olduğu iş yerinde yaşanan hırsızlık anları ve girişimleri kameralara yansırken, esnaf Ercan, “Resmen buraya dananmışlar, mesken edinmişler. 1 ay içerisinde 3 kez geldilerse demek ki abone oldular” dedi.