Video Yaşam İstanbul'da çadır ve karavan talebinde artış | Video
İstanbul'da çadır ve karavan talebinde artış | Video

İstanbul'da çadır ve karavan talebinde artış | Video

28.04.2022 | 12:36

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Tortum Şelalesi’nde gökkuşağı resitali | Video 03:49
Tortum Şelalesi’nde gökkuşağı resitali | Video 28.04.2022 | 13:15
Bursa’da 10 bin kişilik tarihi iftar | Video 05:50
Bursa'da 10 bin kişilik tarihi iftar | Video 28.04.2022 | 13:12
Yüksekova’da nesli tükenmekte olan ’balaban kuşu’ bulundu | Video 03:54
Yüksekova’da nesli tükenmekte olan 'balaban kuşu' bulundu | Video 28.04.2022 | 13:11
Şereflikoçhisar’da restoranda çıkan yangın korkuttu | Video 01:19
Şereflikoçhisar'da restoranda çıkan yangın korkuttu | Video 28.04.2022 | 13:11
İstanbul’da çadır ve karavan talebinde artış | Video 05:37
İstanbul'da çadır ve karavan talebinde artış | Video 28.04.2022 | 12:36
Kurtarmak istediği yaralı karaca ile 10 metre yükseklikten böyle düştü | Video 04:20
Kurtarmak istediği yaralı karaca ile 10 metre yükseklikten böyle düştü | Video 28.04.2022 | 12:08
Muğla’da metan gazı faciası: 4 ölü | Video 01:42
Muğla'da metan gazı faciası: 4 ölü | Video 28.04.2022 | 10:04
Bursa’da şoke eden görüntüler! Özel araçla dilenci servisi | Video 00:58
Bursa'da şoke eden görüntüler! Özel araçla dilenci servisi | Video 28.04.2022 | 11:29
Kartal’da 5 araç birbirine girdi! Kazayı izleyen İETT şoförüne otomobil çarptı | Video 02:41
Kartal’da 5 araç birbirine girdi! Kazayı izleyen İETT şoförüne otomobil çarptı | Video 28.04.2022 | 11:18
Kartal’da 5 araç birbirine girdi, kazayı izleyen İETT şoförüne otomobil çarptı | Video 02:41
Kartal’da 5 araç birbirine girdi, kazayı izleyen İETT şoförüne otomobil çarptı | Video 28.04.2022 | 11:16
Vatandaşlar balkondan süpürge fırlatınca hırsızlar neye uğradıklarını şaşırdılar | Video 02:25
Vatandaşlar balkondan süpürge fırlatınca hırsızlar neye uğradıklarını şaşırdılar | Video 28.04.2022 | 11:16
Müge Anlı SON BÖLÜM | 28 Nisan 2022 Perşembe Tamamı Kesintisiz izle! | Video 12:37
Müge Anlı SON BÖLÜM | 28 Nisan 2022 Perşembe Tamamı Kesintisiz izle! | Video 28.04.2022 | 10:58
İstanbul’da korku dolu pitbull saldırısı kamerada! Köpeğini parka götüren kadın dehşeti yaşadı | Video 06:18
İstanbul’da korku dolu pitbull saldırısı kamerada! Köpeğini parka götüren kadın dehşeti yaşadı | Video 28.04.2022 | 10:52
Yer sofrasında bomba hazırlarken suçüstü yakalanmışlardı! İşte o patlayıcılar... | Video 03:26
Yer sofrasında bomba hazırlarken suçüstü yakalanmışlardı! İşte o patlayıcılar... | Video 28.04.2022 | 11:01
2 günlük kuzunun ’anne’ demesi duyanları şoke etti! | Video 04:21
2 günlük kuzunun 'anne' demesi duyanları şoke etti! | Video 28.04.2022 | 10:54
Sürünerek girdikleri telefon mağazasından 20 bin liralık cep telefonu çaldılar | Video 01:19
Sürünerek girdikleri telefon mağazasından 20 bin liralık cep telefonu çaldılar | Video 28.04.2022 | 10:52
30 suç kayıtlı hırsız tutuklandı | Video 00:17
30 suç kayıtlı hırsız tutuklandı | Video 28.04.2022 | 10:46
23 Nisan’da çocukların buluşma noktası cami oldu | Video 04:01
23 Nisan'da çocukların buluşma noktası cami oldu | Video 28.04.2022 | 10:33
Bursa’da geri dönüşüm tesisindeki yangın böyle görüntülendi | Video 02:33
Bursa'da geri dönüşüm tesisindeki yangın böyle görüntülendi | Video 28.04.2022 | 10:26
Pide kuyruğundaki Kıbrıs gazisini acımadan darp ettiler | Video 03:00
Pide kuyruğundaki Kıbrıs gazisini acımadan darp ettiler | Video 28.04.2022 | 10:26

İstanbul'da Ramazan Bayramı tatilini geçirecekler, çadır ve karavan kamplarına yoğun ilgi gösterdi. Şile, Çatalca ve Sarıyer'de bulunan kamp alanlarında doluluk oranları yüzde 80'lere ulaştı. Kamp bedeli günlük 50 ila 200 TL arasında değişirken, karavan kiraları haftalık 14 bin TL'den başlıyor. Karavan park ücretleri ise 50 metrekare alan için haftalık 1200 lira olarak belirlendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Ramazan Bayramı tatilinde, ekonomik gerekçelerle otelleri tercih etmeyen ve İstanbul dışına çıkamayacak olanlar, çadır ve karavan kamplarına yoğun ilgi gösterdi. Şile, Çatalca ve Sarıyer'de bulunan kamp alanlarında doluluk oranları yüzde 80'lere ulaştı. Kamp bedeli günlük 50 ila 200 TL arasında değişirken, karavan kiraları haftalık 14 bin TL'den başlıyor. Karavan park ücretleri ise 50 metrekare alan için haftalık 1200 liradan başlıyor.

"BİR ÇADIR YETİYOR, FİYATLAR DA MAKUL"
Kampçılardan Onur Çağan, 6 yıldır kamp yaptığını belirterek "Pandemi ile beraber uzaktan çalışma sistemine geçtik. İstediğimiz yerden çalışabiliyoruz. Biz de hafta içini değerlendirdik. Burada bilgisayarımızı açtık çalışıyoruz. Bir yere tatile gitmek isterseniz, otel ve diğer harcamalar, çok ciddi bir masrafı var. Burada her şeyi kendiniz yapıyorsunuz. Bir çadır yetiyor, fiyatlar da daha makul" dedi.

"HER KESİMDEN İNSAN ÇADIR TATİLİ YAPIYOR"
Kamp yöneticisi Mehmet Ali Karvan ise, her kesimden insanın artık çadır tatiline geldiğini çünkü fiyat olarak çok daha uygun olduğunu ifade ederek, "Son senelerde kamplar revaçta. Bayram rezervasyonları yüzde 80'e ulaştı. Çadırlarıyla gelenler de, işletmemize ait çadırları kullananlar da var. Ücretleri hafta içi kişi başı 50 lira, hafta sonu 75 lira, bayram ve özel günlerde ise 90 lira olarak belirledik" dedi.

"TALEP PANDEMİDE BAŞLADI, YÜKSEK OTEL FİYATLARIYLA ARTTI"
Karavan ticareti yapan Göğün Sever, pandemiden sonra başlayan karavan talebinin, otel fiyatlarındaki artışla daha da arttığını ifade etti. Sever, "Şu anda hem kiralama hem de satın alma olarak çok yoğun bir talep var. Sektördeki biri olarak söylüyorum. Bu talepler pandemi ve deprem korkusuyla başladı tabi. Daha sonra da otel ve yazlık fiyatlarındaki artışla da devam etti. Fiyatlar firmadan firmaya ve araç modeline göre değişiyor ama, otel fiyatından yüzde 50 oranında ucuz. Haftalık 14 bin TL'den başlıyor" diye konuştu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA