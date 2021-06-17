İstanbul'da "Çanta Çetesi" çökertildi | Video

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İstanbul’da yankesicilik yaparak çok sayıda kişinin çanta ve cep telefonunu çalan çete; Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Polisleri tarafından çökertildi. Çete üyelerinin Beşiktaş Bebek’te bir kafeden genç bir kadının cep telefonunu çaldıkları anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.
İstanbul'da Şişli ve Beşiktaş başta olmak üzere girdikleri mekanlarda, kafelerde, mağazalarda ve sokaklarda yankesicilik yapan bir çete çökertildi. Çetenin üyeleri son olarak Şişli İlçesi'ne bağlı Fulya Mahallesi'nde bir market içerisinde S.K. isimli mağdura ait cep telefonunu montunun cebinden çaldı. Şişli Halaskargazi Caddesi'nde bulunan bir giyim mağazası içerisinde O.K. isimli mağdurun çantasından fark ettirmeden 300 dolar, cep telefonu ve bir güneş gözlüğünü de çalan şüpheliler aynı gün aynı mağazanın içerisinde M.A. isimli mağdurun da çantasını çaldı. A.Ş. (21) ve yaşları 18'den küçük olan Ş.E., G.S.B. ve S.E. isimli şüpheliler; Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Polisleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin Bebek'te bulunan bir kafede H.H. isimli mağdura ait cep telefonunu çalıp kaçtıkları belirlendi. O anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.