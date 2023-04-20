İstanbul'da cep telefonuyla gizlice kadınları görüntüleyen Pakistanlı yakalandı | Video
İSTANBUL'da cep telefonuyla gizlice çektiği kadınların görüntülerini sosyal medyada paylaştığı belirlenen Pakistanlı İ.A. yakalandı.
Görüntülerdeki kadınların cep telefonuyla gizlice görüntülendiği tespit edildi. Videoda ayrıca polis araçlarının da görüntülerinin yer aldığı belirlendi. İncelemeler sonucu paylaşımda yer alan videonun TikTok isimli sosyal medya platformunda bir kullanıcı tarafından yayınlandığı anlaşıldı.
Söz konusu TikTok hesabı incelemeye alınmış ve benzeri birçok videonun paylaşıldığı görülmüştür. Hesabın kullanıcısı üzerine yapılan araştırmalar sonucu şüphelinin Pakistan uyruklu İ.A. olduğu tespit edildi. Bayrampaşa'da yapılan operasyonda gözaltına alınan şüpheli, "Özel Hayatın Gizliliği İhlali" ve "Cinsel Taciz" suçlarından adli işlem yapılarak sınır dışı edildi.
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