Video Yaşam İstanbul’da çete operasyonu: 9 gözaltı | Video
İstanbul’da çete operasyonu: 9 gözaltı | Video

İstanbul’da çete operasyonu: 9 gözaltı | Video

17.05.2023 | 09:52

Geçmiş yıllarda işlenen bazı cinayet ve yaralamalarda ‘azmettirici’ ya da ‘tetikçilik’ yaptıkları iddiasıyla operasyonlara hedef olan Barış B. liderliğindeki çeteye yeni bir operasyon düzenlendi. Suç ağına mensup 9 şüphelinin geçtiğimiz Cumartesi günü düzenlenen operasyonla yakalandığı duyuruldu.

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Alınan bilgiye göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen ve son 2 yılda onlarca kez gerçekleştirilen operasyonda, çıkar amaçlı çete ve suç ağının üyeleri tek tek tespit edilip yakalanmış ve tutuklanmıştı.

Geçmiş yıllarda işlenen bazı cinayet ve yaralamalarda 'azmettirici' ya da 'tetikçilik' yaptıkları iddiasıyla operasyonlara hedef olan Barış B. liderliğindeki çetenin firari üyelerine yeni bir operasyon daha düzenlendi. Suç ağına mensup 9 şüphelinin geçtiğimiz Cumartesi günü düzenlenen operasyonla yakalandığı bildirildi.

Organize suç örgütüne mensup söz konusu şüpheliler tarafından 10 ile 13 Mayıs tarihleri arasında Küçükçekmece ilçesinde 4 kişinin silahlı saldırı sonucu yaralanması, Bağcılar ilçesinde biri hayati tehlikesi olacak şekilde 3 kişinin silahlı saldırı sonucu yaralanması ve Eyüpsultan ilçesinde çeteye ait araçtan iki farklı araca Ak-47 marka uzun namlulu silahların taşınması gibi eylemler tespit edildi. Yapılan operasyonlarda yakalanan 9 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Bu şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda ise 1 Ak-47 marka uzun namlulu silah, 5 tabanca, bu silahlara ait çok sayıda mermi, balistik yelek ve bir çalıntı lüks aracın ele geçirildiği aktarıldı.

Diğer yandan çıkar amaçlı suç örgütüne mensup şüphelilerin yaptıkları bazı eylemler ortaya çıktı. Bu saldırı ve eylemlerden KGYS kameralarına yansıyan görüntülerde zanlılara ait araçlardan seyir halindeki otomobillere ateş edildiği görülüyor.

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