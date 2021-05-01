İstanbul'da 'çocuğa cinsel istismar' suçundan aranan şahıs takside yakalandı
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İstanbul Sultangazi'de tam kapanma sürecinde denetimlerde bulunan polis ekipleri, şüphelendiği bir taksiyi durdurdu. Takside bulunan yolcunun 'çocuğa cinsel istismar' suçundan arandığı ortaya çıktı.
İstanbul Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tam kapanma sürecinde denetimleri sıkılaştırdı. İlçede denetim yapan ekipler, şüphelendikleri bir taksiyi durdurarak yolcunun ve şoförünün kimliğini istedi. Yapılan sorgulamada takside yolculuk yapan şahsın, "çocuğa cinsel istismar" suçundan aranması olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şahıs Sultangazi Şehit Mustafa Tercan Polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.