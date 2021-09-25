İstanbul'da çocuğa işkence dehşeti! Oğluyla kavga eden çocuğu darp edip kameraya aldı

Son dakika haberleri... İstanbul Başakşehir'de oğluyla kavga eden küçük çocuğa işkence yapan kadına sosyal medayada tepki yağıyor.

İstanbul Başakşehir'de oğluyla kavga ettiği çocuğu okul bahçesinde yakalayan kadın korku dolu anlar yaşattı. 7 yaşlarındaki çocuk dakikalarca göz yaşı dökerken kadın o anları cep telefonuyla görüntüledi.



Edinilen bilgiye göre, Başakşehir'de aynı okulda okuyan çocuk ile bir arkadaşı kavga etti. Kavganın ardından okula giden kadın, oğluyla kavga eden 7 yaşlarındaki çocuğu yakaladı. Küçük çocuğu korkutan kadın onu göz yaşları içinde bıraktı. Kadının dakikalarca süren baskıyı cep telefonuyla kaydetti.

