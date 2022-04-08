Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:10
İstanbul'da çok sayıda adrese FETÖ operasyonu! 20 gözaltı 08.04.2022 | 08:57
00:47
Bursa'da yangında dumandan etkilenen köpeğe kalp masajı kamerada 08.04.2022 | 08:37
01:39
05:58
01:10
Kıyıya vuran yunusu elleriyle denize döndürdü | Video 07.04.2022 | 18:26
16:57
00:27
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da kadın cinayeti: Boğazı kesilerek öldürüldü 07.04.2022 | 16:46
00:41
00:17
02:30
Çöl tozu Türkiye’ye ulaştı: Batman'da her yer çamurla kaplandı | Video 07.04.2022 | 14:41
02:36
Hatay’da ticari araçlar kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı | Video 07.04.2022 | 14:29
02:43
02:15
00:51
Sinop’ta sis bulutları böyle görüntülendi | Video 07.04.2022 | 14:05
00:54
Alanya’da yasa dışı bahis operasyonu: 3 tutuklama 07.04.2022 | 13:46
01:39
08:30
Ezan sesinden etkilenen Ukraynalı kadın, Müslüman oldu | Video 07.04.2022 | 12:29
00:39
İstanbul'da DHKP/C operasyonu! 16 şüpheli yakalandı | Video 07.04.2022 | 12:40
00:23
Elazığ'da kurt sürüsü görüntülendi | Video 07.04.2022 | 11:57
05:16
4 araba 3 iş yeri soydu yakayı ele verdi | Video 07.04.2022 | 10:44
İstanbul Polisi; FETÖ’ye yönelik operasyonda 20 kişiyi gözaltına aldı.
İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; FETÖ'ye yönelik operasyon düzenledi.
Örgütün gizli haberleşme yazılımı ByLock kullandıkları ve örgüte maddi destek sağladıkları tespit edilen, örgüte eleman temin eden, örgütün sözde "Bölge Yapılanması" içerisinde faaliyetler yürüten 21 şüphelinin yakalanması için çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 20 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan kişiler arasında KHK ile mesleklerinden ihraç edilmiş eski kamu personellerinin de olduğu belirtildi.