İstanbul'da çok sayıda adrese FETÖ operasyonu! 20 gözaltı

İstanbul Polisi; FETÖ’ye yönelik operasyonda 20 kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; FETÖ'ye yönelik operasyon düzenledi.

Örgütün gizli haberleşme yazılımı ByLock kullandıkları ve örgüte maddi destek sağladıkları tespit edilen, örgüte eleman temin eden, örgütün sözde "Bölge Yapılanması" içerisinde faaliyetler yürüten 21 şüphelinin yakalanması için çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 20 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kişiler arasında KHK ile mesleklerinden ihraç edilmiş eski kamu personellerinin de olduğu belirtildi.