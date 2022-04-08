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OTOMATİK OYNAT
03:01
İstanbul’da Cuma trafiği: Uzun kuyruklar oluştu | Video 08.04.2022 | 18:30
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Seydikemer’de yangın mağduru aile yeni evlerine kavuştu 08.04.2022 | 16:51
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Cennet koylardaki 300 kaçak yapı yıkılıyor 08.04.2022 | 16:45
04:12
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Bilecik'te şüpheli araçta 1 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 08.04.2022 | 16:31
11:33
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04:28
Ramazan ayının ilk cuma namazında camiler doldu | Video 08.04.2022 | 15:09
01:30
Bitlis'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı | Video 08.04.2022 | 15:10
04:10
Kadıköy’de feci kaza! Kaldırıma çıkan minibüs iki işçiyi ezdi | Video 08.04.2022 | 14:40
01:14
Antalya'da otomobil motosiklete çarptı: 2 yaralı | Video 08.04.2022 | 14:09
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Tarihi kerpiç evi saran alevler geceyi aydınlattı | Video 08.04.2022 | 14:08
01:03
Seydikemer’de yangın mağduru aile yeni evlerine kavuştu | Video 08.04.2022 | 14:04
03:02
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı | Video 08.04.2022 | 12:45
02:10
Mersin'deki FETÖ operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı | Video 08.04.2022 | 11:47
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“Meyve Suyu” kutularıyla uyuşturucu satıyordu... Suçüstü yakaladılar 08.04.2022 | 11:01
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Kadıköy'de taksinin kapısını 'sert kapattın' tartışması kamerada | Video 08.04.2022 | 09:52
İstanbul'da cuma günü trafik erken başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası'na göre saat 17.30’dan önce trafik yoğunluğu yüzde 60’ı geçti.