İstanbul'da dalgın babanın bebeği arabadan düşürdüğü anlar kamerada
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İstanbul Bahçelievler'de merdivene çıkmaya çalışan baba, bebeği arabasından yere düşürdü. Bebeğin yere düştüğünü gören baba şok geçirirken, bir vatandaş tarafından yerden kaldırarak annesine verilen bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bebeğin yere düşme anı ise kameraya böyle yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler'de bir baba, içinde çocuğunun olduğu bebek arabasını sürüyordu. Kaldırıma yanaşan aile bu esnada bir dükkana doğru yöneldi. Aracı kullanan baba arabayı merdivenden yukarı çıkarmaya çalıştığı esnada, bebeği düşürdü. Arabanın arkasından yüzüstü yere düşen bebek ağlamaya başladı. Kısa süreli şok geçiren adam neye uğradığını şaşırırken ağlayan bebeğin yardımına çevredeki bir vatandaş koştu. Düşen çocuğu kaldıran adam, bebeği annesine verdi. Emniyet kemeri takılı olmadığı için düşen bebeği annesi yatıştırmaya çalışırken, bebeğin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Bebeğin düşme anı ise kameraya yansıdı.