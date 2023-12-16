Video Yaşam İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı | Video
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı | Video

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı | Video

16.12.2023 | 12:23

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma çerçevesinde 12 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 15 kişi tespit edildi. Ardından şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

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