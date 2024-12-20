İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 16 gözaltı | Video
İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda, örgütle irtibatlı oldukları anlaşılan 16 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
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