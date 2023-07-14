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İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 28 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı

İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 28 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı

14.07.2023 | 10:55

İstanbul’un 3 ayrı ilçesinde DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonlarda 28 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı. Adreslerde silah ve mermiler ele geçirildi.

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Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü birimleri, Suriye ve Irak gibi yakın coğrafyadaki çatışmalı ülkelerde faaliyet gösteren radikal örgütlerden DEAŞ'la irtibatlı kişileri yakın takibe aldı. Şiddet yanlısı aşırı uç terör örgütüyle ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı kişilerin tespit ve deşifresine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında bu sabah Başakşehir, Esenyurt ve Beylikdüzü ilçelerinde belirlenen 15 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Zincirleme operasyonlarda eylem potansiyeli taşıyabileceği değerlendirilen Özbekistan ve Kırgızistan uyruklu 28 yabancı şüpheli yakalandı. Özel harekat timlerinin de yer aldığı operasyonda gözaltına alınan bu kişilerin kaldıkları adreslerde yapılan aramalarda ise 2 ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait 172 mermi, 100 bin 600 lira, 77 bin 500 dolar ve bin 610 avro para ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, bu kişilere yönelik başlatılan tahkikatın devam ettiği bildirildi.

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