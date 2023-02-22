Video Yaşam İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı | Video
İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı | Video

İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı | Video

22.02.2023 | 10:56

İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik 7 ilçede 14 ayrı adrese düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

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