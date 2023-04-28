Video Yaşam İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı | Video
İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı | Video

İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı | Video

28.04.2023 | 09:40

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen başlatılan soruşturma kapsamında DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 12 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

9 DEAŞLI YAKALANDI

Bugün düzenlenen operasyonda şüphelilerden 9'u yakalanarak gözaltına aldın. Diğer şüphelileri arama çalışmaları devam ediyor.

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