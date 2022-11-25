Video Yaşam İstanbul'da DEAŞ operasyonu! Operasyon anları kamerada | Video
İstanbul'da DEAŞ operasyonu! Operasyon anları kamerada | Video

İstanbul'da DEAŞ operasyonu! Operasyon anları kamerada | Video

25.11.2022 | 10:13

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İstanbul’da El Kaide ve DEAŞ’a yönelik yürütülen operasyonlarda 18 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

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