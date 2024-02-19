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İstanbul'da DEAŞ'a para gönderen 7 şüpheli yakalandı | Video

İstanbul'da DEAŞ'a para gönderen 7 şüpheli yakalandı | Video

19.02.2024 | 12:06

İstanbul’da düzenlenen operasyonda DEAŞ terör örgütünün para gönderen 7 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterirken PKK/KCK/PYD terör örgütü tarafından yakalanan ve Hol Kampında sözde esir olarak tutulan kadınlara "infak" adı altında finans sağlayan 8 şüphelinin para gönderdiği belirledi. Şüphelinin adreslerini tespit eden polis ekipleri operasyon için düğmeye bastı. 9 ilçede belirlenen adreslere yönelik eşzamanlı düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ederken diğer şüphelinin de yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
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