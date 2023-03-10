İstanbul'da DEAŞ'a para toplayan 7 şüpheli gözaltına alındı | Video
İstanbul'da Whatsapp üzerinden grup açıp silahlı terör örgütü DEAŞ'a para toplayarak örgüte finansman sağladıkları tespit edilen 7 şüpheli yakalandı.
1 ŞÜPHELİNİN DAHA ÖNCE ADLİ İŞLEM GÖRDÜĞÜ BELİRLENDİ
Örgüte finansman sağladıkları belirlenen 7 şüphelinin bu grupta para topladığı, ayrıca şüphelilerden birinin daha önce terörizmin finansmanı kapsamında adli işlem gördüğü ve yargılanmasının devam ettiği aktarıldı. Ayrıca, şüphelilerin HTS kayıtlarında çok sayıda örgüt üyeliğinden işlem gören şahısla görüşme kayıtlarının olduğu da belirtildi.
7 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Banka hesap hareketlerinde örgütsel terimli işlem açıklamalarıyla para transferlerinin olduğu da belirlenen 7 şüpheliye yönelik Tuzla, Bahçelievler, Beyoğlu, Pendik, Üsküdar, Kağıthane ve Avcılar'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar sonucu 7 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:49
02:02
Sultangazi ve Kartal'daki düğün magandaları yakalandı | Video 10.03.2023 | 11:15
00:33
İstinat duvarına çarpan araç takla attı: 2 ölü, 1 yaralı | Video 10.03.2023 | 11:13
04:44
Alkışlar Bahameddin müdüre | Video 10.03.2023 | 11:03
00:14
02:51
Depremde tarihi Vicina Köprüsü de yıkıldı | Video 10.03.2023 | 10:58
00:28
01:45
Milyonluk villalar depremde harabeye döndü! | Video 10.03.2023 | 10:58
02:09
00:57
İstanbul'da DEAŞ'a para toplayan 7 şüpheli gözaltına alındı | Video 10.03.2023 | 10:35
04:29
Fındıkta istilacı böceğe karşı 30 bin "Samuray arı" üretiliyor | Video 10.03.2023 | 10:08
00:22
Batman’da terör operasyonu: 1 gözaltı | Video 10.03.2023 | 10:35
04:55
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 10 Mart 2023 Cuma atv izle! | Video 10.03.2023 | 10:27
01:21
Aksaray'da jandarma 1 ayda 314 aranan şahsı yakaladı | Video 10.03.2023 | 10:11
05:07
03:45
"Deprem kuşu" diye almaya başladılar! Ötücü kuşlara ilgi arttı | Video 10.03.2023 | 10:07
00:23
05:14
20 yılda biriktirdiği umre parasını depremzedeler için bağışladı | Video 10.03.2023 | 09:54
02:34
03:18
Büyükçekmece’de inşaatta kullanılan vinç aracın üzerine devrildi | Video 10.03.2023 | 09:32