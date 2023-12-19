Video Yaşam İstanbul’da dehşet anları! Annesiyle tartışıp üst geçitten yola atladı | Video
İstanbul’da dehşet anları! Annesiyle tartışıp üst geçitten yola atladı | Video

İstanbul’da dehşet anları! Annesiyle tartışıp üst geçitten yola atladı | Video

19.12.2023 | 10:34

Taksim’de annesiyle henüz bilinmeyen bir sebeple tartışan bir genç, üst geçitten aşağıya atladı. Metrelerce yüksekten düşen oğlunun yanına gelerek sinir krizi geçiren anneyi çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. Yaşananlar kameralara yansırken, ağır yaralanan kişinin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığı öğrenildi.

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Olay, önceki hafta Pazar günü saat 02.50 sıralarında Beyoğlu Taksim Meydanı Cumhuriyet Alt Geçidi tarafında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Furkan K. (23) isimli bir genç ile annesi henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Sözlü tartışmanın gittikçe şiddetlenmesinin ardından Furkan K. sinirlerine hakim olamayarak kendisini tartışmanın yaşandığı üst geçitten aşağıya bıraktı. Metrelerce yüksekten düşen genci görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken, oğlunun yanına giden çaresiz anne sinir krizi geçirdi.

ANNESİ BAŞINDA FERYAT ETTİ
Feryat sesleriyle oğlunun başında bekleyen anneyi çevredeki vatandaşlar güçlükle sakinleştirildi. Olay yerine gelen ambulans ekipleri Furkan K.'yı ağır yaralı olarak hastaneye kaldırırken, tedavinin yoğun bakımda devam ettiği öğrenildi. Yaşananlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

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