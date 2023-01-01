Video Yaşam İstanbul’da dehşet anları kamerada: Baskına geldiği fırında 9 yerinden bıçaklandı | Video
İstanbul’da dehşet anları kamerada: Baskına geldiği fırında 9 yerinden bıçaklandı | Video

İstanbul’da dehşet anları kamerada: Baskına geldiği fırında 9 yerinden bıçaklandı | Video

01.01.2023 | 12:34

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Esenyurt’ta kiracı kadın bıçakla apartmanda dehşet saçtı | Video 05:53
Esenyurt’ta kiracı kadın bıçakla apartmanda dehşet saçtı | Video 01.01.2023 | 12:34
İstanbul’da dehşet anları kamerada: Baskına geldiği fırında 9 yerinden bıçaklandı | Video 02:26
İstanbul’da dehşet anları kamerada: Baskına geldiği fırında 9 yerinden bıçaklandı | Video 01.01.2023 | 12:34
Bursa’da uzun namlulu maganda kameralarda | Video 00:59
Bursa’da uzun namlulu maganda kameralarda | Video 01.01.2023 | 12:34
Balkanlar’da yeni yıl coşkusu | Video 02:59
Balkanlar’da yeni yıl coşkusu | Video 01.01.2023 | 09:39
Milli Piyango YILBAŞI ÇEKİLİŞİ TEKRAR İZLE! Kazanan numaralar belli oldu! Büyük ikramiye hangi şehirlere çıktı? | Video 02:49
Milli Piyango YILBAŞI ÇEKİLİŞİ TEKRAR İZLE! Kazanan numaralar belli oldu! Büyük ikramiye hangi şehirlere çıktı? | Video 01.01.2023 | 09:07
Milyoner’de Hülya Avşar, soruyu telefonda Acun Ilıcalı’ya sordu Üstüme oynanan bir soru bu! | Video 00:59
Milyoner'de Hülya Avşar, soruyu telefonda Acun Ilıcalı'ya sordu "Üstüme oynanan bir soru bu!" | Video 01.01.2023 | 09:06
Milyoner’de Sefo telefon jokerini İrem Derici’den yana kullandı! İrem Derici’nin yanıtı stüdyoyu kahkahaya boğdu | Video 00:49
Milyoner'de Sefo telefon jokerini İrem Derici'den yana kullandı! İrem Derici'nin yanıtı stüdyoyu kahkahaya boğdu | Video 01.01.2023 | 09:06
Oktay Kaynarca Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel’de 1 milyon TL’lik soruyu açtırdı | Video 00:56
Oktay Kaynarca Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel’de 1 milyon TL’lik soruyu açtırdı | Video 01.01.2023 | 09:06
Yeni yılın ilk saatlerinde hareketli dakikalar! Yumruklar havada uçuştu | Video 01:44
Yeni yılın ilk saatlerinde hareketli dakikalar! Yumruklar havada uçuştu | Video 01.01.2023 | 08:55
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde yılbaşı coşkusu böyle görüntülendi | Video 03:07
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde yılbaşı coşkusu böyle görüntülendi | Video 01.01.2023 | 08:55
’Dur’ levhasına uymayan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi: 1 yaralı | Video 02:55
'Dur' levhasına uymayan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi: 1 yaralı | Video 31.12.2022 | 16:47
Adıyaman’da yolcu minibüsü alev alev yandı 01:23
Adıyaman'da yolcu minibüsü alev alev yandı 31.12.2022 | 15:52
Pendik D-100 Karayolunda zincirleme kaza: 1 yaralı | Video 01:23
Pendik D-100 Karayolunda zincirleme kaza: 1 yaralı | Video 31.12.2022 | 16:05
Nazilli’deki patlamada ağır yaralanan Cennet Yeldi’nin camdan çıktığı anlar kamerada | Video 00:27
Nazilli'deki patlamada ağır yaralanan Cennet Yeldi'nin camdan çıktığı anlar kamerada | Video 31.12.2022 | 15:53
Kontrolsüz kavşağa daldı, çarptığı araç böyle takla attı | Video 00:23
Kontrolsüz kavşağa daldı, çarptığı araç böyle takla attı | Video 31.12.2022 | 15:51
3’üncü kattaki daire alev topuna döndü, mahalleli sokağa döküldü | Video 03:24
3'üncü kattaki daire alev topuna döndü, mahalleli sokağa döküldü | Video 31.12.2022 | 15:34
Kastamonu’da 2 gündür yoğun sis: Görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü | Video 01:12
Kastamonu’da 2 gündür yoğun sis: Görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü | Video 31.12.2022 | 15:29
Aydın’daki patlama sonrası çıkan yangında hayatını kaybeden 2 kişinin son görüntüleri ortaya çıktı | Video 03:36
Aydın'daki patlama sonrası çıkan yangında hayatını kaybeden 2 kişinin son görüntüleri ortaya çıktı | Video 31.12.2022 | 15:06
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nden 2023 yılı için özel video klip... 01:50
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden 2023 yılı için özel video klip... 31.12.2022 | 14:46
Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı Sinan Ateş, son yolculuğuna uğurlandı | Video 04:33
Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı Sinan Ateş, son yolculuğuna uğurlandı | Video 31.12.2022 | 14:27

Çağlayan’da aralarında husumet bulunan iki fırıncı arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Husumet beslediği fırıncının dükkanını basan şahıs, 9 yerinden bıçaklanınca yaya olarak metrelerce kaçtıktan sonra yere yığıldı. Dehşet anları kameralara yansırken, Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği polisleri şahsı bıçaklayan fırıncıyı gözaltına aldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, geçtiğimiz Salı günü saat 11.00 sıralarında Kağıthane Çağlayan'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde bir sokakta fırıncılık yapan Samet T. (17) ile yine fırıncılık yapan Emram M. (23) arasında bir süre önce iş nedeniyle husumet oluştu. Olay günü Samet T. marketlere ekmek dağıttığı esnada karşı taraftaki Emram M. ile sözlü tartışma yaşandı. Emram M. iddiaya göre tehdit ettiği Samet T.'nin bulunduğu işyerini otomobille gelerek bıçakla bastı.

FIRINA BASKINA GELDİ, BIÇAKLANINCA KAÇTI
İçeriye girmeye çalışan şahıs, Samet T.'ye saldırmak istediği esnada ağabeyi Oğuzhan T. tarafından darp edildi. O esnada eline bıçak geçiren Samet T., fırını basan Emram M.'yi göğüs, sırt ve bacaklarından 9 kez yaraladı. Aldığı bıçak darbeleriyle neye uğradığını şaşıran Emram M., ardından yaya olarak kaçmaya başladı. Metrelerce yürüyen Emram M. caddeye geldiğinde daha fazla dayanamayarak yere yığıldı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Şahsı kanlar içerisinde gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI, BIÇAKLAYAN GÖZALTINDA
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Emram M.'yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli'deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayın ardından gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği polisleri, Samet T.'yi olayda kullandığı bıçakla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan Samet T. emniyette ifadesinin alınması ve "kasten yaralama" suçundan adli işlem yapıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan Samet T. adliyeye sevk edildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA