Video Yaşam İstanbul’da dehşet anları kamerada: Bekçinin başına silah dayadı | Video

İstanbul’da dehşet anları kamerada: Bekçinin başına silah dayadı | Video

İstanbul’da dehşet anları kamerada: Bekçinin başına silah dayadı | Video
11.07.2021 | 10:44

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Mühendis kılığına girip şantiyelerden hırsızlık yapan zanlı yakalandı | Video 00:09
Mühendis kılığına girip şantiyelerden hırsızlık yapan zanlı yakalandı | Video 11.07.2021 | 11:23
Tarihi bıçakçıda Kurban Bayramı hareketliliği | Video 07:03
Tarihi bıçakçıda Kurban Bayramı hareketliliği | Video 11.07.2021 | 10:59
Anne ve asker oğlunun gözyaşları içinde duygulandıran görüşmesi | Video 02:47
Anne ve asker oğlunun gözyaşları içinde duygulandıran görüşmesi | Video 11.07.2021 | 10:59
Ablasının elinden kaçtı, sürücünün dikkati kurtardı | Video 02:09
Ablasının elinden kaçtı, sürücünün dikkati kurtardı | Video 11.07.2021 | 10:47
İstanbul’da dehşet anları kamerada: Bekçinin başına silah dayadı | Video 02:31
İstanbul’da dehşet anları kamerada: Bekçinin başına silah dayadı | Video 11.07.2021 | 10:44
Gelin arabası gibi süslettiği aracıyla boşanma davasına gitti | Video 02:02
Gelin arabası gibi süslettiği aracıyla boşanma davasına gitti | Video 11.07.2021 | 10:44
İstanbul’un göbeğinde labrador retriever dehşeti kamerada | Video 01:10
İstanbul’un göbeğinde labrador retriever dehşeti kamerada | Video 11.07.2021 | 10:44
Düğünde oynarken kalp krizi geçirdi, hayatını kaybetti. O anlar kamerada | Video 04:21
Düğünde oynarken kalp krizi geçirdi, hayatını kaybetti. O anlar kamerada | Video 11.07.2021 | 10:13
Düğün konvoyundaki otomobil park halindeki araca böyle çarptı | Video 00:16
Düğün konvoyundaki otomobil park halindeki araca böyle çarptı | Video 11.07.2021 | 10:13
KADES hakkında bilgilendirme yaparken, uygulama sayesinde kurtulan şiddet mağduru kadın ile karşılaştılar | Video 03:40
KADES hakkında bilgilendirme yaparken, uygulama sayesinde kurtulan şiddet mağduru kadın ile karşılaştılar | Video 11.07.2021 | 10:01
Antalya'da caretta caretta yavrularının zorlu yolculuğu başladı | Video 04:38
Antalya'da caretta caretta yavrularının zorlu yolculuğu başladı | Video 11.07.2021 | 09:49
Tarihi Kağıthane Treni Ağustos'ta raylarda | Video 04:40
Tarihi Kağıthane Treni Ağustos'ta raylarda | Video 11.07.2021 | 09:42
Anahtarını kopyalayıp arkadaşlarının evini soydular | Video 00:44
Anahtarını kopyalayıp arkadaşlarının evini soydular | Video 11.07.2021 | 09:48
Yasadışı hayvan ticaretine jandarma engeli | Video 02:24
Yasadışı hayvan ticaretine jandarma engeli | Video 11.07.2021 | 09:42
Yabancı uyruklu kadınların saç saça baş başa kavgası kamerada | Video 00:42
Yabancı uyruklu kadınların saç saça baş başa kavgası kamerada | Video 11.07.2021 | 09:42
Nemrut’ta tiyatro ve müzik etkinliği | Video 05:05
Nemrut’ta tiyatro ve müzik etkinliği | Video 11.07.2021 | 09:19
Taksim tünelinde İETT otobüsü yandı | Video 03:08
Taksim tünelinde İETT otobüsü yandı | Video 11.07.2021 | 09:19
Üsküdar'da savaş gemilerinin oluşturduğu sert dalgalar kafeyi sular altında bıraktı | Video 03:33
Üsküdar'da savaş gemilerinin oluşturduğu sert dalgalar kafeyi sular altında bıraktı | Video 11.07.2021 | 09:19
Aşırı sıcakların etkisindeki Antalya'da sahiller açık hava oteline döndü | Video 06:09
Aşırı sıcakların etkisindeki Antalya'da sahiller açık hava oteline döndü | Video 11.07.2021 | 09:09
Van'da bir araçta 155 kilo eroin ele geçirildi | Video 01:56
Van'da bir araçta 155 kilo eroin ele geçirildi | Video 11.07.2021 | 09:09

Kağıthane’de bir saldırgan, silahlı kavgaya müdahale eden “Gece Kartalları” diye bilinen bekçilerden birinin başına silah dayadı. Dehşet anları güvenlik kameralarına yansırken, olayın ardından Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan ve adli makamlarca serbest bırakılan saldırgan, ikinci kez gözaltına alınıp yeniden serbest bırakıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, geçtiğimiz Pazar günü gece saatlerinde Kağıthane Harmantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde semt meydanında iki grubun silahlı kavga yaptığı yönünde ihbar gelmesi üzerine Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Gültepe Polis Merkezi Amirliğine bağlı bekçiler, olay yerine sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen bekçiler, kavgaya karışan tarafları ayırmak için müdahale etti. O esnada bir şahıs, kavgayı ayırmak için mücadele eden bekçilerden birinin başına silah dayadı. Vatandaşların araya girmesiyle uzaklaşan şahıs ardından koşarak kayıplara karıştı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

BEKÇİNİN KAFASINA SİLAH DAYADI
Olayın ardından çalışma başlatan Gültepe Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma ve Soruşturma Büro ekipleri, bekçinin kafasına silah dayayan şahsın Hakan K. olduğunu tespit etti. Çalışmalara devam eden Kağıthane polisi, şahsı saklandığı yerde olayda kullandığı tabancayla birlikte kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahsa, "görevli memura mukavemet", "tehdit" ve "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçlarından adli işlem yapıldı. Bu suçlardan adliyeye sevk edilen şahıs savcılık tarafından serbest bırakıldı.

İKİNCİ KEZ SERBEST BIRAKILDI
Şahsın serbest kalmasının ardından araştırmalara devam eden Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili güvenlik kamera görüntülerine ve görgü şahitlerine ulaştı. Gelişmelerin ardından savcılık talimatı üzerine serbest bırakılan Hakan K. saklandığı amcasının evinde Kağıthane polisi tarafından tekrardan gözaltına alındı. Ancak adliyeye götürülen şahıs, tutuklama talebiyle sevk edildiği adli makamlarca bu kez de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA