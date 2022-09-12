Video Yaşam İstanbul’da dehşet anları kamerada! Evi dağıtan çocuklarını sopayla dövdü | Video
İstanbul’da dehşet anları kamerada! Evi dağıtan çocuklarını sopayla dövdü | Video

İstanbul’da dehşet anları kamerada! Evi dağıtan çocuklarını sopayla dövdü | Video

12.09.2022 | 17:06

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Çağlayan’da Nijerya uyruklu bir baba, evi dağıttıkları gerekçesiyle yarı çıplak 3 küçük çocuğunu bahçede sopayla dövdü. Çocukların çığlık çığlığa kaldığı o dehşet anları kameralara yansırken, Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği polisleri babayı gözaltına aldı. Anneleri Nijerya’da olan 3 çocuk ise yurda yerleştirildi.

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Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 23.30 sıralarında Kağıthane Çağlayan'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 çocuğuyla yaşayan Nijerya uyruklu Joseph J., akşam saatlerinde evi dağıttıkları gerekçesiyle çocuklarını bahçeye çıkarttı. Şahıs ardından eline geçirdiği tahta bir sopayla 7 yaşındaki kız çocuğu J.J.J., 10 yaşındaki erkek çocuğu L.J. ve 8 yaşındaki erkek çocuğu olan J.J.'yi sopayla tek tek dövmeye başladı. Sopayla dövülüp evin içine sığınan çocuklar çığlık çığlığa kaldı. Dehşet anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

EVİ DAĞITTIKLARI İÇİN ÇOCUKLARINI DÖVMÜŞ
Vatandaşların ihbarı üzerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği polisleri baba Joseph J.'yi gözaltına alırken, 3 çocuğu ise muhafaza altına aldı. Şahsın oturma izninin olduğu ancak çalışma izininin olmadığı öğrenilirken, çocuklarını ise evi dağıttıkları için dövdüğünü söylediği bilgisine ulaşıldı.

ANNELERİ NİJERYA'DA OLAN ÇOCUKLAR YURDA YERLEŞTİRİLDİ
Çocuklarının annelerinin ise Nijerya'da olduğu ve şahsın ise ticaretle uğraştığı öğrenildi. Emniyette ifadesi alınarak adli işlemleri yapılan şahıs, polis ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi. Şahsın 3 çocuğu ise savcılık talimatıyla Çocuk Esirgeme Kurumuna yerleştirildi.

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