İstanbul’da dehşet anları kamerada: Freni boşalan kamyonetten kıl payı kurtuldular | Video
Kağıthane’de bir kamyonetin el freni yük indirildiği esnada boşaldı. Kontrolden çıkan araç kaldırımı aşarak bir çay ocağına daldı. Dehşet anları kameralara yansırken, işyeri önünde oturanlar ölümden kıl payı kurtuldu. Olayı gören Mustafa Zorlu, “Orada oturan çay içen insanlar panik halinde kaçıştı. Büyük bir faciadan kurtulduk” dedi.
"ÇAY İÇEN İNSANLAR PANİK HALİNDE KAÇIŞTI"
Olayla ilgili konuşan Mustafa Zorlu, "Kamyonet buraya sokağın başına park etmiş. Şoför arkadan yük indiriyormuş. O anda el frenini çekik unutmuş yada freni boşalmışta olabilir. Aşağıya doğru geldi araç dükkanların oraya düştü. Çok büyük korku oldu. Orada oturan çay içen insanlar panik halinde kaçıştı. Allah korudu herkesi, büyük bir faciadan kurtulduk. Şoför koştu aracın peşinden hatta daha sonra ağladı ama olan oldu. Benim kepengim gitti yan tarafın camı ve sundurması kırıldı. Maddi kayıp yaşadık" dedi.
Öte yandan kazanın ardından ihbar üzerine oldu yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler, kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Kamyonet ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.
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