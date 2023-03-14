Video Yaşam İstanbul’da dehşet anları kamerada: Freni boşalan kamyonetten kıl payı kurtuldular | Video
İstanbul’da dehşet anları kamerada: Freni boşalan kamyonetten kıl payı kurtuldular | Video

İstanbul’da dehşet anları kamerada: Freni boşalan kamyonetten kıl payı kurtuldular | Video

14.03.2023 | 10:47

Kağıthane’de bir kamyonetin el freni yük indirildiği esnada boşaldı. Kontrolden çıkan araç kaldırımı aşarak bir çay ocağına daldı. Dehşet anları kameralara yansırken, işyeri önünde oturanlar ölümden kıl payı kurtuldu. Olayı gören Mustafa Zorlu, “Orada oturan çay içen insanlar panik halinde kaçıştı. Büyük bir faciadan kurtulduk” dedi.

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Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 11.00 sıralarında Kağıthane Ortabayır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde kamyonetle gelen Saruhan Hepbay (44) işyerinin önünde durarak el frenini çekti. Sürücü ardından kamyonetin kasasının açarak ürünleri indirmeye başladı. Bir süre sonra kamyonet, frenlerinin boşalması sonucu kaymaya başladı. Yokuş aşağıya hızlanan kamyonet kaldırımı aşarak çay ocağına daldı. O esnada işyeri önünde oturanlar ölümden kıl payı kurtuldu. Kaza sonucu ölen yada yaralanan olmazken, iki işyerinde maddi hasar meydana geldi. Yaşanan korku dolu o anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

"ÇAY İÇEN İNSANLAR PANİK HALİNDE KAÇIŞTI"
Olayla ilgili konuşan Mustafa Zorlu, "Kamyonet buraya sokağın başına park etmiş. Şoför arkadan yük indiriyormuş. O anda el frenini çekik unutmuş yada freni boşalmışta olabilir. Aşağıya doğru geldi araç dükkanların oraya düştü. Çok büyük korku oldu. Orada oturan çay içen insanlar panik halinde kaçıştı. Allah korudu herkesi, büyük bir faciadan kurtulduk. Şoför koştu aracın peşinden hatta daha sonra ağladı ama olan oldu. Benim kepengim gitti yan tarafın camı ve sundurması kırıldı. Maddi kayıp yaşadık" dedi.

Öte yandan kazanın ardından ihbar üzerine oldu yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler, kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Kamyonet ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

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