Video Yaşam İstanbul’da dehşet anları kamerada! Saldırıda vurulan adam yere yığıldı | Video
İstanbul’da dehşet anları kamerada! Saldırıda vurulan adam yere yığıldı | Video

İstanbul’da dehşet anları kamerada! Saldırıda vurulan adam yere yığıldı | Video

02.10.2022 | 11:36

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Kağıthane’de motosikletle gelen şahıslar kaldırımda yürüyen adama kurşun yağdırıp kaçtı. Ayaklarından vurularak yere yığılan adamın saldırıya uğradığı anlar kameralara yansırken; saldırgan, polis tarafından yakalandı.

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Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde saat 21.45 sıralarında meydana gelen olayda, Cihan B. (38) kaldırımda yürüdüğü sırada motosikletli şahısların silahlı saldırısına uğradı. Motosikletle gelen şahsılar Cihan B.'ye defalarca ateş edip olay yerinden kaçtı. Neye uğradığını şaşıran ve ayaklarından vurulan Cihan B. ise kaldırıma oturup yardım bekledi. Gencin vurulduğu anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, iki kişi kaldırımda koşarken biri vurulup yere düşüyor. Ayağa kalkan genç ardından tekrardan yere düşüyor.

YARALI ŞAHIS SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken, yaralı Cihan B. ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. GBT sorgusu yapılan yaralı Cihan B.'nin ise emniyette farklı suçlardan 25 adet kaydı olduğu öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, saldırganın kimliklerini tespit ederek yakaladı.

"KAPIYA ÇIKTIĞIMDA VURULAN ARKADAŞ YERDE YATIYORDU"
Esnaf Yakup Naz, "Biz pilavcımız için bir açılış düzenlemiştik. Akşam saatlerinde 3 el silah sesi duyduk. Kapıya çıktık. Bir arkadaş bacağından vurulmuş, yerde uzanmış yatıyordu. Komşuların anlattığına göre bir tane motorlu gelmiş, vurup motora binip gitmiş. Motorlunun yüzünü hiçbir şekilde görmedik. Kapıya çıktığımda vurulan arkadaş yerde yatıyordu. Sonrasında da vurulan arkadaşı taksiye bindirdiler. Ben 1 kişinin yerde yattığını gördüm, onu da hastaneye götürdüler" dedi.

SİLAHLI SALDIRI ANI KAMERADA
Kağıthane'de yolda yürüyen şahsın silahlı saldırıya uğradığı anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde, kaldırımda yürüyen şahsın saldırıda bacaklarından vurulduğu ve kaldırımda oturarak yardım beklediği görülüyor.

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