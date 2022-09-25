İstanbul’da dehşet anları kamerada! Şehir eşkıyaları öldüresiye dövdü | Video

Kağıthane’de bir adam arabasını park edip evine doğru gittiği sırada, alkollü şahıslar, “Arabanı çek buraya park edemezsin” deyip adamın kafasında şişe kırıp dakikalarca işkence etti. Ölümüne darp ettikleri şahsı daha sonra arabasına bindirerek gönderip, yakalanmamak için olay yerindeki kanları sildiler. Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından yakalanan 3 şahıs tutuklanırken, yaşanan dehşet anları kameraya yansıdı.

Olay, 22 Mayıs 2022 tarihinde saat 04.00 sıralarında Kağıthane Çağlayan'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde evine gelen Mustafa Selçuk T. (57), cadde üzerindeki boş bir yere arabasını park etti. Aracından inerek evine doğru yürüyen Mustafa Selçuk'a bağıran alkollü şahıslar, 'Arabanı çek, buraya park edemezsin' deyip adamın üzerine doğru koşarak saldırdı.

KAFASINDA ŞİŞE KIRIP İŞKENCE ETTİLER

Neye uğradığını şaşıran Mustafa Selçuk T.'yi alkollü şahıslar dakikalarca acımasızca ölümüne darp etti. Adamı darp etmekle kalmayan şehir eşkıyaları, adamın başında şişe kırıp, kaldırımda sürükledi. Sakinleşmeyen şehir eşkıyaları, Mustafa Selçuk T.'yi adeta sokak ortasında işkence etti. Bir süre sonra saldırganlar Selçuk'u arabasına bindirip olay yerinden gönderdikten sonra olay yerindeki kanları silmeye çalıştı.

KAĞITHANE POLİSİNİN YAKALADIĞI ŞEHİR EŞKIYALARI TUTUKLANDI

Olay yerinden kaçan Mustafa Selçuk T. tedavi olmak için hastaneye gitti. Hastane polisini aldığı ifade doğrultusunda harekete geçen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çağlayan Polis Merkezi Amirliği Suç Araştırma ve Soruşturma Büro ekipler, olay yerine gelerek çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde şehir eşkıyalarının Serkan G. (21), Abdülselam G. (35) ve Abdülkadir K. (19) olduğunu tespit etti. Ekiplerin çalışmaları neticesinde şahısları kısa sürede yakalayarak emniyete götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SOKAK ORTASINDAKİ İŞKENCE ANBEAN KAMERADA

Kağıthane'de yaşanan dehşet anları bölgede bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, arabasını park edip sokakta yürüyen şahsın arkasından gelenler tarafından darp edilerek kafasında şişe kırılıp, sürüklendiği daha sonrasında ise arabasına bindirilerek gönderildiği görülüyor. Görüntülerin devamında ise, saldırganların olay yerindeki kanları silmeye çalıştığı ve arabalarına binerek olay yerinden ayrıldıkları yer alıyor.