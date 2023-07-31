İstanbul’da dehşet anları kamerada! Sopayla başına vurup bayılttı, yerde tekmeledi | Video
Bayrampaşa’da iki grup arasında çıkan tekme ve yumruklu kavgada eline sopa geçiren bir şahıs, husumetli olduğu adamın kafasına vurdu. Aldığı darbenin etkisiyle sersemleyen adam ardından yere yığıldı. Yerde hareketsiz yattığı esnada bir de tekmelenen adam ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşananlar kameralara yansıdı.
SOPAYLA BAŞINA VURUP BAYILTTI, YERDE TEKMELEDİ
Ancak kavga esnasında öyle bir olay yaşandı ki, görenler şoke oldu. Eline uzun bir sopa alan şahsı, husumetli olduğu adamın önce vücuduna ardından da kafasına vurdu. Aldığı darbenin etkisiyle sersemleyen adam ardından baygınlık geçirerek yere yığıldı. Yere düşen adamın başına gelen husumetlileri hareketsiz yattığı halde onu tekmelemeye devam etti. Yaşanan o korkunç anlar ise kameralara yansıdı.
Olayın ardından bayılan adam ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ise kavgaya karışan tarafları gözaltına aldı.
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