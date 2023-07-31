Video Yaşam İstanbul’da dehşet anları kamerada! Sopayla başına vurup bayılttı, yerde tekmeledi | Video
İstanbul’da dehşet anları kamerada! Sopayla başına vurup bayılttı, yerde tekmeledi | Video

İstanbul’da dehşet anları kamerada! Sopayla başına vurup bayılttı, yerde tekmeledi | Video

31.07.2023 | 11:45

Bayrampaşa’da iki grup arasında çıkan tekme ve yumruklu kavgada eline sopa geçiren bir şahıs, husumetli olduğu adamın kafasına vurdu. Aldığı darbenin etkisiyle sersemleyen adam ardından yere yığıldı. Yerde hareketsiz yattığı esnada bir de tekmelenen adam ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşananlar kameralara yansıdı.

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Olay, dün saat 20.30 sıralarında Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde karşılaşan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kısa sürede yerini kavgaya bırakması üzerine taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı.

SOPAYLA BAŞINA VURUP BAYILTTI, YERDE TEKMELEDİ
Ancak kavga esnasında öyle bir olay yaşandı ki, görenler şoke oldu. Eline uzun bir sopa alan şahsı, husumetli olduğu adamın önce vücuduna ardından da kafasına vurdu. Aldığı darbenin etkisiyle sersemleyen adam ardından baygınlık geçirerek yere yığıldı. Yere düşen adamın başına gelen husumetlileri hareketsiz yattığı halde onu tekmelemeye devam etti. Yaşanan o korkunç anlar ise kameralara yansıdı.
Olayın ardından bayılan adam ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ise kavgaya karışan tarafları gözaltına aldı.

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