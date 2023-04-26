İstanbul’da dehşet anları kamerada: Trafikte tartıştıkları şahsın işyerini basıp silahla havaya defalarca ateş açtılar | Video
Okmeydanı’nda bir sürücü trafikte yol verme nedeniyle tartıştığı şahsın iş yerini arkadaşlarıyla bastı. Şahsı döven gruptan bir kişi de silahla havaya defalarca ateş açtı. Gözaltına alınan 3 şahıs adli makamlarca serbest bırakıldı. Yaşananlar kameralara yansıdı.
HAVAYA DEFALARCA ATEŞ AÇTI
Burada çıkan kavgada taraflar birbirine girdi. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada baskına gelem şahıslardan biri silahını çıkararak defalarca havaya ateş etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken iş yerine gelen kişiler araçlarına binerek olay yerinden ayrıldı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.
Öte yandan ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri, olaya karışan 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, yapılan işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.
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