Video Yaşam İstanbul’da dehşet anları kamerada: Trafikte tartıştıkları şahsın işyerini basıp silahla havaya defalarca ateş açtılar | Video
İstanbul’da dehşet anları kamerada: Trafikte tartıştıkları şahsın işyerini basıp silahla havaya defalarca ateş açtılar | Video

İstanbul’da dehşet anları kamerada: Trafikte tartıştıkları şahsın işyerini basıp silahla havaya defalarca ateş açtılar | Video

26.04.2023 | 14:58

Okmeydanı’nda bir sürücü trafikte yol verme nedeniyle tartıştığı şahsın iş yerini arkadaşlarıyla bastı. Şahsı döven gruptan bir kişi de silahla havaya defalarca ateş açtı. Gözaltına alınan 3 şahıs adli makamlarca serbest bırakıldı. Yaşananlar kameralara yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, geçtiğimiz 6 Nisan Perşembe günü sabah saatlerinde Şişli Okmeydanı İzzet Baba Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki sürücü yol verme nedeniyle trafikte tartıştı. Daha sonra araya girenlerin yardımıyla olay yerinden uzaklaşan sürücülerden biri, 5 arkadaşıyla diğer sürücünün iş yerini bastı.

HAVAYA DEFALARCA ATEŞ AÇTI
Burada çıkan kavgada taraflar birbirine girdi. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada baskına gelem şahıslardan biri silahını çıkararak defalarca havaya ateş etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken iş yerine gelen kişiler araçlarına binerek olay yerinden ayrıldı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

Öte yandan ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri, olaya karışan 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, yapılan işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul’da dehşet anları kamerada: Trafikte tartıştıkları şahsın işyerini basıp silahla havaya defalarca ateş açtılar | Video 01:56
İstanbul’da dehşet anları kamerada: Trafikte tartıştıkları şahsın işyerini basıp silahla havaya defalarca ateş açtılar | Video 26.04.2023 | 14:58
Türk somonu, dünyaya ihraç ediliyor: Ordu ekonomisine yıllık katkısı 550 milyon TL | Video 07:32
Türk somonu, dünyaya ihraç ediliyor: Ordu ekonomisine yıllık katkısı 550 milyon TL | Video 26.04.2023 | 13:58
Pendik’te 2 grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü | Video 00:58
Pendik’te 2 grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü | Video 26.04.2023 | 13:58
Kahvehaneyi basıp, husumetli oldukları 1 kişi öldürüp, 5 kişi de yaralayan şüpheliler adliyede | Video 04:02
Kahvehaneyi basıp, husumetli oldukları 1 kişi öldürüp, 5 kişi de yaralayan şüpheliler adliyede | Video 26.04.2023 | 14:01
İETT otobüsünün çarptığı kamyonetin şoförü ağır yaralandı! Kaza anı kamerada | Video 04:40
İETT otobüsünün çarptığı kamyonetin şoförü ağır yaralandı! Kaza anı kamerada | Video 26.04.2023 | 13:26
Şırnak’ta akaryakıt yüklü tır ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı | Video 00:14
Şırnak'ta akaryakıt yüklü tır ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı | Video 26.04.2023 | 14:00
Gelibolu’da araç takla attı: 2 yaralı | Video 01:21
Gelibolu’da araç takla attı: 2 yaralı | Video 26.04.2023 | 13:30
Depremde ağır hasar alan 12 katlı bina kontrollü şekilde böyle yıkıldı | Video 02:38
Depremde ağır hasar alan 12 katlı bina kontrollü şekilde böyle yıkıldı | Video 26.04.2023 | 13:26
Sultangazi’de döner bıçaklı sopalı kavgada ortalık savaş alanına döndü | Video 02:29
Sultangazi'de döner bıçaklı sopalı kavgada ortalık savaş alanına döndü | Video 26.04.2023 | 12:22
İETT otobüsü kamyonete çarptı, düşen sürücü otobüsün altında kaldı | Video 03:36
İETT otobüsü kamyonete çarptı, düşen sürücü otobüsün altında kaldı | Video 26.04.2023 | 13:00
Amcasına kızıp otomobiline zarar verdi | Video 01:14
Amcasına kızıp otomobiline zarar verdi | Video 26.04.2023 | 13:00
Yolcu otobüsüne çarpan otomobil takla atarak karşı şeride geçti: 1’i ağır, 4 yaralı | Video 02:10
Yolcu otobüsüne çarpan otomobil takla atarak karşı şeride geçti: 1'i ağır, 4 yaralı | Video 26.04.2023 | 12:28
Müge Anlı’da inanılmaz dakikalar: 1 yıldır kayıp olan kocasını karşısında gördü, canlı yayında sinir krizi geçirdi | Video 08:18
Müge Anlı’da inanılmaz dakikalar: 1 yıldır kayıp olan kocasını karşısında gördü, canlı yayında sinir krizi geçirdi | Video 26.04.2023 | 12:28
Gaziantep’te terör operasyonu kamerada: 6 gözaltı | Video 01:13
Gaziantep'te terör operasyonu kamerada: 6 gözaltı | Video 26.04.2023 | 12:28
Mardin 2023 yılında 1 milyon turist ağırlamayı hedefliyor | Video 03:33
Mardin 2023 yılında 1 milyon turist ağırlamayı hedefliyor | Video 26.04.2023 | 12:22
Küp çökeleğini 5 yıl toprakta sakladı, çökeleğinin lezzeti bozulmadı | Video 04:58
Küp çökeleğini 5 yıl toprakta sakladı, çökeleğinin lezzeti bozulmadı | Video 26.04.2023 | 12:21
Ecel terminalde kraker yerken böyle yakaladı | Video 00:55
Ecel terminalde kraker yerken böyle yakaladı | Video 26.04.2023 | 12:21
Gaziosmanpaşa’da 14 yaşında çocuk boş arazide ölü olarak bulundu | Video 02:02
Gaziosmanpaşa’da 14 yaşında çocuk boş arazide ölü olarak bulundu | Video 26.04.2023 | 12:21
Bebek arabalı yolcuları almayan İETT şoförüne tepki | Video 00:51
Bebek arabalı yolcuları almayan İETT şoförüne tepki | Video 26.04.2023 | 12:21
Sultangazi’de kızdığı amcasının aracını parçaladı! O anlar kamerada | Video 01:55
Sultangazi'de kızdığı amcasının aracını parçaladı! O anlar kamerada | Video 26.04.2023 | 11:08

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA