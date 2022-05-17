Video Yaşam İstanbul’da dehşet anları kamerada! Yolda karşılaştığı kuzenini vurdu | Video
İstanbul’da dehşet anları kamerada! Yolda karşılaştığı kuzenini vurdu | Video

İstanbul’da dehşet anları kamerada! Yolda karşılaştığı kuzenini vurdu | Video

17.05.2022 | 11:19

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul’da dehşet anları kamerada! Yolda karşılaştığı kuzenini vurdu | Video 02:39
İstanbul’da dehşet anları kamerada! Yolda karşılaştığı kuzenini vurdu | Video 17.05.2022 | 11:19
Pendik’te kayan otomobil, seyir halindeki araca çarpıp böyle kaçtı | Video 00:19
Pendik’te kayan otomobil, seyir halindeki araca çarpıp böyle kaçtı | Video 17.05.2022 | 11:27
Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan dünyaya insanlık dersi | Video 02:53
Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan dünyaya insanlık dersi | Video 17.05.2022 | 11:20
6 aylık hamile Demet Evgar’dan anneliğe geçiş kutlamasından sonra kına gecesi... Karnı burnunda göbek attı! | Video 00:16
6 aylık hamile Demet Evgar'dan anneliğe geçiş kutlamasından sonra kına gecesi... Karnı burnunda göbek attı! | Video 17.05.2022 | 10:40
Hande Ataizi spor salonundan paylaştı! Kaslı vücudu ile olay oldu | Video 00:20
Hande Ataizi spor salonundan paylaştı! Kaslı vücudu ile olay oldu | Video 17.05.2022 | 10:26
Yargı Dizisinin yıldızları Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu çılgınca dans etti! İşte gündem olan dansları... | Video 00:10
Yargı Dizisinin yıldızları Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu çılgınca dans etti! İşte gündem olan dansları... | Video 17.05.2022 | 10:33
Bursa’da yolun karşısına geçmek isteyen kadına araba çarptı o anlar kameraya yansıdı | Video 00:39
Bursa'da yolun karşısına geçmek isteyen kadına araba çarptı o anlar kameraya yansıdı | Video 17.05.2022 | 10:00
Törende öğrencileri taşıyan platform çöktü, faciadan dönüldü | Video 01:38
Törende öğrencileri taşıyan platform çöktü, faciadan dönüldü | Video 17.05.2022 | 10:04
Fotoğraf çekerken Haliç’e düştü deniz polisi kurtardı | Video 01:23
Fotoğraf çekerken Haliç'e düştü deniz polisi kurtardı | Video 17.05.2022 | 09:56
Kadıköy’de değnekçiye suçüstü | Video 00:56
Kadıköy'de değnekçiye suçüstü | Video 17.05.2022 | 09:56
Kılık ve araba değiştirip 1,1 milyonluk kasa çaldılar | Video 01:10
Kılık ve araba değiştirip 1,1 milyonluk kasa çaldılar | Video 17.05.2022 | 09:50
Kameraya yakalanınca saçını kazıtmış! Çekme kardeşim, esnaf adamız | Video 00:24
Kameraya yakalanınca saçını kazıtmış! "Çekme kardeşim, esnaf adamız" | Video 17.05.2022 | 09:37
Adana’da su borusu patlayınca asfalt çöktü! Halk otobüsü ve motosiklet su dolu çukura düştü | Video 02:47
Adana'da su borusu patlayınca asfalt çöktü! Halk otobüsü ve motosiklet su dolu çukura düştü | Video 17.05.2022 | 09:25
Dolandırıcı ortağı “Şaka Dolarları” yakalattı | Video 02:24
Dolandırıcı ortağı “Şaka Dolarları” yakalattı | Video 17.05.2022 | 09:32
Ankara’da zincir markette çay stokçuluğu! O anlar kamerada | Video 00:43
Ankara'da zincir markette çay stokçuluğu! O anlar kamerada | Video 17.05.2022 | 09:23
Kadıköy Belediyesi personelinin de aralarında olduğu kamu görevlilerine operasyon | Video 00:31
Kadıköy Belediyesi personelinin de aralarında olduğu kamu görevlilerine operasyon | Video 17.05.2022 | 09:26
Nesli tehlike altındaki ‘Anadolu vaşağı’ görüntülendi | Video 00:19
Nesli tehlike altındaki ‘Anadolu vaşağı’ görüntülendi | Video 17.05.2022 | 09:24
Nesli tehlike altındaki ‘Anadolu vaşağı’ görüntülendi | Video 00:19
Nesli tehlike altındaki ‘Anadolu vaşağı’ görüntülendi | Video 17.05.2022 | 08:58
Antalya’da silahlı sopalı kavga! Silahla ateş edilme anı kamerada | Video 04:32
Antalya’da silahlı sopalı kavga! Silahla ateş edilme anı kamerada | Video 17.05.2022 | 08:53
Twitch üzerinden dolandırıcılık yapan şebekeye şafak operasyonu | Video 03:28
Twitch üzerinden dolandırıcılık yapan şebekeye şafak operasyonu | Video 17.05.2022 | 08:53

Kağıthane’de karşısından gelen kuzenini alacak verecek meselesi yüzünden ayağından vuran şahıs, hiçbir şey olmamış gibi yürüyerek yoluna devam etti. Dehşet anları kameralara yansırken, kuzenini yaralayan şahıs saklandığı kıraathane mutfağında Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kağıthane Şirintepe Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde saat 12.45 sıralarında yaşanan olayda, sokakta yürüyen Mehmet Şirin Varışlı, aralarında alacak verecek meselesi olan kuzeni Refik Kılıçarslan (40) karşılaştı. Kuzeninin kendisine doğru geldiğini gören Mehmet Şirin Varışlı, konuşmasına fırsat vermediği Refik Kılıçarslan tabancasını çekerek ayağından vurdu.

KUZENİNİ VURDU, HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ YOLUNA DEVAM ETTİ
Kuzeni vuran Mehmet Şirin Varışlı hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ederken, ayağından vurulan Refik Kılıçarslan ise acı içinde yere düşerek yardım bekledi. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Refik Kılıçarslan, Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAĞITHANE POLİSİ ŞAHSI MUTFAKTA TABANCAYLA BİRLİKTE YAKALADI
Olay yerinde incelemelerde bulunan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştiren Mehmet Şirin Varış'lıyı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda Mehmet Şirin Varış'lının Sultan Selim Mahallesi'ndeki içerisindeki kıraathanede olduğu bilgisini alan polis ekipleri, kıraathaneye baskın düzenledi. Kağıthane polisinin geldiğini gören şahıs, tabancayı çöp kutusuna atarak mutfakta saklanmaya çalıştı. Polis ekipleri mutfakta saklanan Mehmet Şirin Varış.'lıyı yakalayarak gözaltına aldı.

SALDIRGAN KUZEN TUTUKLANDI
Şahsın üzerinde arama yapan polis ekipleri, bir miktar marihuana ele geçirdi. Emniyete götürülen Mehmet Şirin Varışlı'nın "uyuşturucu madde kullanmak" ve "tehdit" suçlarından kaydı olduğu öğrenildi. İfadesi alınarak adli işlemleri yapılan şahıs, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KUZENİNİ SOKAK ORTASINDA AYAĞINDAN VURDUĞU ANLAR KAMERADA
Kağıthane'de alacak verecek meselesi olan kuzeninin ayağından vurduğu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, sokakta karşılaşan kuzenlerden bir tanesinin belindeki tabancayı çıkartıp, karşısındaki kuzenini ayağından vurup, yürüyerek yoluna devam ettiği, yaralı şahsa da mahalledeki vatandaşların yardım ettiği görülüyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA