Video Yaşam İstanbul’da dehşet anları! Para isteyen genci önce dövdü sonra silahla vurdu | Video
İstanbul’da dehşet anları! Para isteyen genci önce dövdü sonra silahla vurdu | Video

İstanbul’da dehşet anları! Para isteyen genci önce dövdü sonra silahla vurdu | Video

21.05.2023 | 11:02

Şişli’de madde bağımlısı genç girdiği kitabevinde müşterileri rahatsız edip para isteyince işyeri sahibiyle aralarında tekme ve yumruklu kavga çıktı. Olay yerinden ayrılıp bir süre sonra geri gelen genci tekrar gören işyeri sahibi silahını çıkarıp onu vurdu. Kavga ve silahlı saldırı kameralara yansırken, saldırgan polis tarafından yakalandı.

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Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 17.30 sıralarında Şişli Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokaklarda yaşadığı öğrenilen madde bağımlısı Cemil Y. (35), cadde üzerinde bulunan bir kitabevine gelmeye başladı. Burada müşterileri rahatsız ettiği iddia edilen genç, işyeri sahibi Vedat C.'den (55) de para istemeye başladı. C.'nin şahsı kovması üzerine ikili arasında kavga çıktı. İşyerinden dışarıya taşan kavgada, yumruk ve tekmeler havada uçuştu. Kavga anları kameralara anbean yansırken, Cemil Y. olay yerinden uzaklaştı.

KİTABEVİNE GERİ GELİNCE BACAĞINDAN VURDU
Olaydan bir süre sonra Cemil Y. tekrardan kitabevine gelince Vedat C. ile aralarında tartışma çıktı. Küfürleşmenin yaşanması üzerine Vedat C. silahını çekerek Cemil Y.'yi bacağından vurdu. Saldırı anı kameralara yansırken yaralanan genç, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırgan Vedat C. ise olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

"ARGO KELİMELER KULLANDI, SİLAHINI ÇIKARTIP ATEŞ ETTİ"
Olayla ilgili konuşan Kazım Apak, "Arkadaşın, dükkana karşı argo kelimeler kullandığını gördük. Burada biz dururken şahit olduk. Kitapçıdan da, yan dükkandaki esnaflardan bir tanesinin silahı çıkartıp ateş ettiğini gördük. Zaten sonra anında polis olaya intikal etti. 30 yaşlarındaydı. Ayağından vurdu. Sol diz kapağının oradan" dedi.

SALDIRGAN KİTABEVİ SAHİBİ SERBEST KALDI
Öte yandan hastaneye kaldırılan gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. İfadesi alınarak "kasten yaralama" suçundan adli işlemi yapılan Vedat C. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

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