Video Yaşam İstanbul’da dehşet anları: Veresiye alkol vermeyen kasiyere ürün fırlatıp silah doğrulttu | Video
İstanbul’da dehşet anları: Veresiye alkol vermeyen kasiyere ürün fırlatıp silah doğrulttu | Video

İstanbul’da dehşet anları: Veresiye alkol vermeyen kasiyere ürün fırlatıp silah doğrulttu | Video

05.12.2021 | 09:56

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Kağıthane’de bir tekel bayisine girerek alkol almak isteyen şehir magandaları, veresiyeyi kabul etmeyen kasiyeri tabanca doğrularak tehdit etti. Dehşet anları kameralara yansırken, çalışanın kafasına ürün de fırlatan magandalar polis ekipleri tarafından yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kağıthane Şirintepe Mahallesi'nde yaşanan olayda, Hüseyin G.'nin (37) çalıştığı tekel bayisine gelen iki kişi kasiyere doğru yaklaşarak sohbet etmeye başladı. Şüpheli iki şahıs kasiyer Hüseyin G.'den veresiye olarak alkol almak istedi. Kasiyer Hüseyin G. ise kabul etmeyince şüpheli şahıslarla kasiyer arasında tartışma çıktı.

VERESİYLE ALKOL VERMEYEN KASİYERE TABANCA DOĞRULTTU
Kasiyerle tartışan şüphelilerden bir tanesi, tezgahtaki ürünü eline alıp kasiyerin kafasına fırlattı. Yanında getirdiği tabancayı çıkartarak tehdit edip hakaretler de savuran şahsı, arkadaşı sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamadı. Bir süre sonra tabancayı beline takan şahıs marketten çıktı. Yaşanan olay üzerine olaya şahit olan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

POLİSİN YAKALADIĞI ŞÜPHELİLER ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI
İhbar üzerine markete gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. İncelemeler sonucunda şahısların emniyette çok sayıda kayıtları bulunan Talha Y. ve Serkan Ö. olduğunu tespit etti. Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde Serkan Ö. ve Talha Y., Sanayi Mahallesi'nde olayda kullandıkları silahla birlikte kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

VERESİYE ALKOL İÇİN KASİYERİ TABANCA İLE TEHDİT ETTİKLERİ ANLAR KAMERADA
Kağıthane'de veresiye alkol vermeyen kasiyeri iki şüpheli tabanca ile tehdit ettiği anlar tekel bayisinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şahısların kasiyerle tartıştığı ve tartışma sırasında bir şahsın tabanca çıkartıp kasiyeri ayağından vurmakla tehdit ettiği daha sonrada arkadaşının araya girmesiyle kasanın önünden ayrıldığı görülüyor.

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