İstanbul'da denizde kaybolmuştu! Nureddin Toraman’ın son görüntüleri ortaya çıktı | Video
Arnavutköy Karaburun'da fotoğraf çekmek için denize giren ve kaybolan Nureddin Toraman’ın son görüntüleri ortaya çıktı.
Olay, geçtiğimiz gün Arnavutköy Karaburun sahilinde meydana geldi. Fotoğraf çekmek için denize giren Nureddin Toraman, bir süre sonra gözden kayboldu. Sahil güvenlik ve dalgıç ekipleri bölgeye sevk edilerek arama çalışması başlatıldı.
Ortaya çıkan yeni görüntülerde Nureddin Toraman'ın olaydan dakikalar önce arkadaşlarıyla sahilde vakit geçirdiği görüldü. Telefonuyla kıyıda kayıt yaptığı sırada aniden dalganın vurmasıyla yere düştüğü anlar ise kameraya yansıdı.
