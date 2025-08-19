İstanbul'da denizde kaybolmuştu! Nureddin Toraman’ın son görüntüleri ortaya çıktı | Video 19.08.2025 | 11:43 Arnavutköy Karaburun'da fotoğraf çekmek için denize giren ve kaybolan Nureddin Toraman’ın son görüntüleri ortaya çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Görüntülerde Toraman'ın elinde telefonuyla sahilde kayıt yaptığı sırada dalganın vurmasıyla yere düştüğü anlar yer aldı.Olay, geçtiğimiz gün Arnavutköy Karaburun sahilinde meydana geldi. Fotoğraf çekmek için denize giren Nureddin Toraman, bir süre sonra gözden kayboldu. Sahil güvenlik ve dalgıç ekipleri bölgeye sevk edilerek arama çalışması başlatıldı.Ortaya çıkan yeni görüntülerde Nureddin Toraman'ın olaydan dakikalar önce arkadaşlarıyla sahilde vakit geçirdiği görüldü. Telefonuyla kıyıda kayıt yaptığı sırada aniden dalganın vurmasıyla yere düştüğü anlar ise kameraya yansıdı.