Video Yaşam İstanbul'da denizde kaybolmuştu! Nureddin Toraman’ın son görüntüleri ortaya çıktı | Video
İstanbul'da denizde kaybolmuştu! Nureddin Toraman’ın son görüntüleri ortaya çıktı | Video

İstanbul'da denizde kaybolmuştu! Nureddin Toraman’ın son görüntüleri ortaya çıktı | Video

19.08.2025 | 11:43

Arnavutköy Karaburun'da fotoğraf çekmek için denize giren ve kaybolan Nureddin Toraman’ın son görüntüleri ortaya çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Görüntülerde Toraman'ın elinde telefonuyla sahilde kayıt yaptığı sırada dalganın vurmasıyla yere düştüğü anlar yer aldı.

Olay, geçtiğimiz gün Arnavutköy Karaburun sahilinde meydana geldi. Fotoğraf çekmek için denize giren Nureddin Toraman, bir süre sonra gözden kayboldu. Sahil güvenlik ve dalgıç ekipleri bölgeye sevk edilerek arama çalışması başlatıldı.

Ortaya çıkan yeni görüntülerde Nureddin Toraman'ın olaydan dakikalar önce arkadaşlarıyla sahilde vakit geçirdiği görüldü. Telefonuyla kıyıda kayıt yaptığı sırada aniden dalganın vurmasıyla yere düştüğü anlar ise kameraya yansıdı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul’da denizde kaybolmuştu! Nureddin Toraman’ın son görüntüleri ortaya çıktı | Video 04:44
İstanbul'da denizde kaybolmuştu! Nureddin Toraman’ın son görüntüleri ortaya çıktı | Video 19.08.2025 | 11:43
17 milyon liralık Ferrari ile kaza yapan usta yaşananları anlattı | Video 03:38
17 milyon liralık Ferrari ile kaza yapan usta yaşananları anlattı | Video 19.08.2025 | 11:29
Eyüpsultan’da taksici Sefer Kaya’yı öldüren şüpheli tutuklandı | Video 07:03
Eyüpsultan'da taksici Sefer Kaya'yı öldüren şüpheli tutuklandı | Video 19.08.2025 | 11:00
Boşanma aşamasındaki şahıs dehşet saçtı! Önce eşini öldürdü, sonra intihar etti | Video 01:12
Boşanma aşamasındaki şahıs dehşet saçtı! Önce eşini öldürdü, sonra intihar etti | Video 19.08.2025 | 10:47
Kuşadası’nda ilginç kavga: 2 kadın, bir erkek mahalleyi ayağa kaldırdı | Video 01:28
Kuşadası’nda ilginç kavga: 2 kadın, bir erkek mahalleyi ayağa kaldırdı | Video 19.08.2025 | 10:41
Deneme sürüşü yapan usta, Ferrari’yi pert etti | Video 00:42
Deneme sürüşü yapan usta, Ferrari'yi pert etti | Video 19.08.2025 | 10:41
Denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 şahsın ölümle burun buruna geldiği anlar kamerada | Video 01:53
Denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 şahsın ölümle burun buruna geldiği anlar kamerada | Video 19.08.2025 | 10:09
Yol kesip sürücüyle tartıştılar! Otoyolda trafik terörü kamerada | Video 00:30
Yol kesip sürücüyle tartıştılar! Otoyolda trafik terörü kamerada | Video 19.08.2025 | 09:56
Gümüşhane zirvelerinden masalsı manzara böyle görüntülendi | Video 07:43
Gümüşhane zirvelerinden masalsı manzara böyle görüntülendi | Video 19.08.2025 | 09:37
Ankara’da öldürülen Hakan Çakır’ın babası, o anları anlattı | Video 03:22
Ankara'da öldürülen Hakan Çakır'ın babası, o anları anlattı | Video 19.08.2025 | 09:21
Avcılar’da alkollü sürücü tekel bayisine daldı! O anlar kamerada | Video 01:49
Avcılar'da alkollü sürücü tekel bayisine daldı! O anlar kamerada | Video 19.08.2025 | 08:29
Eyüpsultan’da silahla taksiciyi öldüren şüpheli kamerada | Video 03:21
Eyüpsultan'da silahla taksiciyi öldüren şüpheli kamerada | Video 18.08.2025 | 16:28
İzmir’de çöp yığınları ve kötü koku tepkilere neden oluyor | Video 02:22
İzmir'de çöp yığınları ve kötü koku tepkilere neden oluyor | Video 18.08.2025 | 16:08
Eyüpsultan’da silahla taksiciyi öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 02:59
Eyüpsultan’da silahla taksiciyi öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 18.08.2025 | 15:49
Bodrum’da tekne yangını | Video 03:22
Bodrum'da tekne yangını | Video 18.08.2025 | 15:39
Avcılar’da husumetlisini ’yan baktın’ diyerek bıçaklayan şüpheli kamerada | Video 02:18
Avcılar’da husumetlisini 'yan baktın' diyerek bıçaklayan şüpheli kamerada | Video 18.08.2025 | 15:39
Çanakkale’de alevler arasından kaçan karaca böyle görüntülendi | Video 01:38
Çanakkale'de alevler arasından kaçan karaca böyle görüntülendi | Video 18.08.2025 | 15:39
Otobüs kazasında hayatını kaybeden kadından yürek burkan paylaşım: Hiç istemesem de gidiyorum | Video 06:00
Otobüs kazasında hayatını kaybeden kadından yürek burkan paylaşım: "Hiç istemesem de gidiyorum" | Video 18.08.2025 | 15:39
Bodrum’da sanatçı baskılara dayanamayıp davulunu kırarak sahneyi bıraktı | Video 07:51
Bodrum'da sanatçı baskılara dayanamayıp davulunu kırarak sahneyi bıraktı | Video 18.08.2025 | 15:39
Girdiği bahçede meyve için ağacı talan eden ayı kamerada | Video 01:37
Girdiği bahçede meyve için ağacı talan eden ayı kamerada | Video 18.08.2025 | 13:18

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY