İstanbul'da dev Türk bayrakları ile giydirilen gökdelenler kamerada 28.10.2024 | 13:28 Megakent İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101. yıl dönümü dolayısıyla birçok gökdelene dev Türk bayrakları asıldı. Görenleri hayran bırakan manzara havadan görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yılı nedeniyle İstanbul'daki gökdelenlere ve binalara dev Türk bayrakları asıldı. Maslak'ta iş merkezlerinin bulunduğu gökdelenlere asılan Türk bayrakları havadan görüntülendi. Dev Türk bayrakları İstanbul'un bir çok noktasından görülürken, havadan çekilen görüntüler ile kendine hayran bıraktı.