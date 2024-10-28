İstanbul'da dev Türk bayrakları ile giydirilen gökdelenler kamerada
Megakent İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101. yıl dönümü dolayısıyla birçok gökdelene dev Türk bayrakları asıldı. Görenleri hayran bırakan manzara havadan görüntülendi.
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